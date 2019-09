Un nuovo video gameplay di Plants vs Zombies | La Battaglia di Neighborville si focalizza

Un nuovo video gameplay di The Surge 2 mostra una boss fight nella modalità New Game+ : The Surge 2 di Focus Home Interactive e Deck 13 arriva oggi, 24 settembre, su PC e console, e promette ai giocatori una sana dose di violenza e smembramenti.A partire da oggi, dunque, esploreremo l'enorme e devastata Jericho City cercando di sopravvivere contro atroci minacce e affrontando numerosi nemici.Ora, IGN ha pubblicato un nuovo video gameplay dedicato a The Surge 2, che potrebbe risultare utile a coloro che sono ancora indecisi se ...

Un nuovo video di Need for Speed Heat mostra l'estesa personalizzazione dei veicoli : Need for Speed ​​Heat arriverà l'8 novembre e un nuovo video emerso in rete mostra il suo nuovo sistema di personalizzazione dei veicoli. Oltre alle tipiche opzioni di personalizzazione (come la modifica di cerchi, spoiler e colore), Need for Speed: Heat offrirà alcune opzioni aggiuntive interessanti. Ad esempio, potrete creare i vostri adesivi per auto e posizionare i loghi disponibili dove vorrete. Questo è qualcosa che ...

Un tragico incidente nel nuovo video di Renato Zero per La Vetrina : Il nuovo video di Renato Zero si presenta con un tragico incidente. Questo sembra essere il filo conduttore della prossima clip dedicata a La Vetrina, nuovo singolo che ha rilasciato per le radio a cominciare dal 13 settembre. Lo scontro tra un'auto e uno scooter, che ha lasciato a terra un giovane, è lo scenario del set della nuova clip per la quale è stato utilizzato un tratto di Via Baiona, nella zona portuale della città ...

Liam Payne : guarda il videoclip del nuovo singolo “Stack It Up” : Ft. A Boogie Wit da Hoodie The post Liam Payne: guarda il videoclip del nuovo singolo “Stack It Up” appeared first on News Mtv Italia.

La scaletta del nuovo tour di Lana Del Rey - pochi brani da Norman Fucking Rockwell! e due duetti al debutto (video) : Il nuovo tour di Lana Del Rey ha debuttato all'insegna delle guest star con la prima data al Northwell Health at Jones Beach Theater di Wantagh, New York, ma senza troppe sorprese in quanto ai brani scelti per il nuovo show. La scaletta si compone di 20 canzoni, di cui tre realizzate in medley: davvero poche quelle tratte dall'ultima fatica discografica della popstar, cui pure è dedicato ed intitolato il nuovo tour di Lana Del Rey e che ...

The Outer Worlds torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay : Game Informer ha pubblicato un nuovo video gameplay della durata di quaranta minuti di The Outer Worlds, il nuovo GDR di Obsidian in arrivo nei negozi il prossimo mese.Il filmato mostra è ambientato nelle fasi iniziali dell'avventura e offre una panoramica delle meccaniche di combattimento ed esplorazione, il sistema di dialoghi e fare la conoscenza di alcuni dei personaggi che incontreremo durante il nostro soggiorno ad Halcyon. In particolare ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Singapore 2019 : “Fatti passi avanti con il nuovo pacchetto aerodinamico” : Il tedesco Sebastian Vettel ha concluso la sua prima giornata di prove libere a Singapore, sede del quindicesimo round del Mondiale 2019 di F1, in terza posizione. Il tedesco, vincitore in quattro circostanze su questo tracciato cittadino, si è espresso con toni decisamente positivi ai microfoni di Sky Sport, nonostante gli otto e sette decimi rimediati dal britannico della Mercedes Lewis Hamilton e dall’olandese della Red Bull di Max ...

Il primo teaser trailer di The Crown 3 è la metafora perfetta del nuovo volto della Regina (video) : Che Elisabetta II non avrà più le fattezze di Claire Foy è cosa nota agli spettatori ormai da mesi, ma il primo teaser trailer di The Crow 3 gioca proprio su questo cambiamento radicale del cast per introdurre la nuova stagione, con una metafora perfetta per presentare al pubblico il nuovo volto della Sovrana d'Inghilterra. Nel primo teaser trailer di The Crown 3, l'attrice Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta osserva dubbiosa i ...

VIDEO F1 - le novità della Ferrari per il GP Singapore : nuova ala anteriore e nuovo muso : La Ferrari ha portato un’ala anteriore completatamente modificata, a metà del naso tra i due piloni ed è comparso un profilo orizzontale. Si aumenta così la portata d’aria sotto la scocca. Di seguito il VIDEO con le novità portata dalla Ferrari a Marina Bay per il GP di Singapore che si correrà nel weekend. VIDEO novità Ferrari GP Singapore F1 2019: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Ancestors : The Humankind Odyssey : pubblicato un nuovo video della serie Experiences : Panache Digital Games e Private Division hanno pubblicato oggi un altro episodio della serie di video intitolata "Experiences", in cui il direttore creativo Patrice Désilets illustra alcuni degli aspetti più originali di Ancestors: The Humankind Odyssey con l'aiuto di vari esperti non legati al mondo dei videogiochi.Nel quarto episodio della serie, Patrice incontra una famosa esploratrice, la Dott.ssa Mireya Mayor, per discutere quanto sia ...

Baldur's Gate 1 e 2 e Icewind Dale Enhanced Edition si mostrano in un nuovo video gameplay : Non molto tempo fa Skybound Games e Beamdog hanno annunciato l'arrivo di molti classici RPG fantasy come Baldur's Gate, l'espansione Baldur's Gate: Siege of Dragonspear, Baldur's Gate II, Planescape: Torment, Icewind Dale e Neverwinter Nights su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.L'annuncio ufficiale confermava l'arrivo dei famosi titoli nel corso dell'autunno e, ora, per lenire l'attesa ecco che IGN ha deciso di mostrarci Baldur's Gate 1 e 2 e ...

Michelle Hunziker nuovo taglio di capelli!/ Video "…Ora sono cavoli amari!' : Michelle Hunziker cambia taglio di capelli e documenta tutto sui social: ecco la frangia in attesa di tornare in televisione con ben tre pogrammi diversi.

Il nuovo promo di The Good Doctor 3 mostra un inedito Shaun tra cene romantiche e barzellette (video) : Il prossimo 23 settembre andrà in onda negli Usa The Good Doctor 3, il medical drama ABC con Freddie Highmore che il pubblico italiano ha apprezzato prima su Rai1 e poi su Rai2. I nuovi episodi dovrebbero arrivare in Italia il prossimo febbraio ma, fino ad allora, i curiosi potranno dedicarsi agli spoiler e ai nuovi promo che in questi giorni stanno mostrando uno Shaun inedito alle prese con i sentimenti e le barzellette. Ebbene sì, il nuovo ...

Un nuovo report stabilisce che la connessione tra videogiochi e sparatorie di massa non è solo sbagliata - ma è anche razzista : I videogiochi sono stati incolpati per ogni sorta di comportamento violento, comprese le sparatorie di massa. Un nuovo rapporto suggerisce che non solo è sbagliato, ma le cose cambiano in base all'etnia del criminale.Il documento, pubblicato oggi sulla rivista Psychology of Popular Media Culture, trae le sue conclusioni da una coppia di esperimenti. Nel primo, i ricercatori hanno analizzato oltre 200.000 articoli di notizie su 204 sparatorie di ...