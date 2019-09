Un esperto di linguaggio del corpo spiega cosa si nasconde dietro lo sguardo di Greta a

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 24 settembre 2019) Dura tutto una manciata di secondi.Thunberg è in piedi, pronta a fare il suo ingresso al summit sul clima delle Nazioni Uniti a New York, quando a un certo punto si palesa Donald Trump, e le passa di fronte. Emozioni diverse si alternano sul volto dell’attivista svedese nel trovarsi quasi faccia a faccia con l’uomo che ha definito il cambiamento climatico una “fake news”. La scena circola insistentemente sui social media e il Daily Mail ha intervistato un’esperta didelper capire quale non detto si celava nel suo. VIDEO - Le lacrime di rabbia di: “Ci avete rubato i sogni”“La sua faccia si è trasformata. Prima perplessità, poi quelli che io chiamo gli ‘occhi coltelli’”, dice Patti Wood, descrivendo l’improvvisa curvatura delle sopracciglia di ...

