Un bug impedisce lo sblocco con il PIN di vari Google Pixel

Fortnite : un nuovo bug impedisce di raccogliere risorse una volta mimetizzati con il Cespuglio : Recentemente i giocatori di Fortnite hanno scovato un nuovo particolare e fastidioso bug dopo gli ultimi aggiornamenti che riguarda il Cespuglio. Questo oggetto in pratica consente di rendersi invisibili dagli altri avversari: tuttavia, in condizioni normali, dovrebbe consentire lo stesso di raccogliere risorse necessarie per costruire piattaforme.Purtroppo però, un video pubblicato sul forum di Reddit, mostra un giocatore mimetizzato che non ...