Ultime Notizie Roma del 24-09-2019 ore 16 | 10

Ultime Notizie Roma del 24-09-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio nel Regno Unito il premier Boris Johnson ha subito uno schiaffo dalla corte suprema che ha dichiarato non legale la sospensione del parla dal primo amministratore fino al 14 ottobre nel pieno della crisi sulla brexit accolti gli argomenti dei ricorsi gli oppositori del governo e attivisti Pro remain il verdetto è stato ...

Ultime Notizie Roma del 24-09-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della relazione da Francesco Vitale in studio felice Thomas Cook la storica società di viaggi britannica dichiara bancarotta dopo 178 anni di attività L’azienda non è riuscita a portare a termine un piano di salvataggio da 200 milioni di linee cifra necessaria a evitare il collasso la prima emergenza da affrontare sarà quella di riportare a casa centinaia di migliaia di ...

Ultime Notizie Roma del 24-09-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio al via il ponte eri organizzato dal governo britannico dalla Civil Aviation Authority per rimpatriare a Londra turisti bloccati all’estero dal fallimento di Thomas Cook dei quasi 600 mila i clienti del tour operator 150.000 sono britannici Inclusi i 16000 il rientro nel regno era previsto oggi pronte 45 eri charter per chiudere la ...

Ultime Notizie Roma del 24-09-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Roberta Frascarelli una brexit no Deal avrebbe un impatto sismico sull’industria automobilistica Europea ad affermarlo in una rara dichiarazione congiunta i capi di 23 associazioni imprenditoriali automobilistiche europei che mettono in guardia Da un’uscita traumatica della Gran Bretagna dove hanno sede Fra l’altro le fabbriche dei Giganti automobilistici BMW Peugeot Nissan giapponese lo ...

Ultime Notizie Roma del 24-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Roberta Frascarelli dalla mia ultima audizione Davanti a questa commissione lo slancio della zona euro è rallentato significativamente più di quanto avevamo anticipato il 1000 ora prevista 1,1% nel 2019 meno 0,6 punti dalle proiezioni di dicembre 1, 2 Nel 2020 meno 0,5 da dicembre l’ho detto il presidente della BCE Mario Draghi nella mozione in Parlamento Unione Europea debolezza del commercio internazionale ...

Ultime Notizie Roma del 24-09-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Roberta Frascarelli i leader di Francia Germania e Gran Bretagna hanno detto che l’iran alla responsabilità dell’attacco del 14 settembre alle strutture petrolifere esaudite lo affermano in un comunicato congiunto diffuso alla missione tedesca loro i capi di stato e di governo dei suoi paesi non c’è altra spiegazione plausibile giungono sosteniamo le indagini in corso per stabilire ulteriori dalla ...

Pensioni Ultime Notizie : deroga Legge Fornero in Sicilia. A chi spetta : Pensioni ultime notizie: deroga Legge Fornero in Sicilia. A chi spetta Pensioni ultime notizie: nella Regione Sicilia c’è un esercito di pensionati che sta andando uscendo dal mondo del lavoro con requisiti ante-Fornero e non usufruendo della nuova misura di pensione anticipata Quota 100. Si tratta di una via d’uscita più che generosa rispetto alla Quota 100 con i suoi requisiti più stringenti (in particolare quello contributivo). Dal 1° ...

Ultime Notizie Roma del 24-09-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale da Roberta Frascarelli non è ancora alla soluzione definitiva ma sicuramente è una svolta un significativo passo avanti e lo ha detto il premier Giuseppe Conte margine dell’assemblea generale dell’ONU come d’accordo a raggiungere Malta da alcuni paesi europei sono stati affermati sicuramente dei principi che sono positivi per noi aggiunto Conte i leader di Francia Germania e Gran Bretagna hanno ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : allarme ghiacciai! - 24 settembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi: Prima che sia troppo tardi; Accordo sui porti. Conte: 'Una svolta', 24 settembre 2019,

Notizie del giorno – Infortunio Ronaldo - lutto nel mondo del calcio - le Ultime su Mandzukic e Rakitic : Infortunio CRISTIANO Ronaldo – Come confermato dal tecnico della Juventus Maurizio Sarri in conferenza stampa, Cristiano Ronaldo ha subito un piccolo affaticamento all’adduttore e non sarà della partita in occasione della trasferta di Brescia. Infortunio Ronaldo, come cambia la Juve a Brescia: quattro opzioni per Sarri lutto NEL mondo DEL calcio – E’ morto la scorsa notte a Rimini l’allenatore Walter Nicoletti. Avrebbe ...

Ultime Notizie Roma del 23-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno economia in apertura nella sua ultima audizione Parlamento Ué il presidente della BCE Mario Draghi ha messo che lo slancio della zona euro è rallentato significativamente più di quanto anticipato il 2018 la crescita del PIL in Italia secondo i fari allo 0,8% con una revisione al ribasso di 0,1 punti l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al ...

Ultime Notizie Roma del 23-09-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con la formazione in studio Giuliano Ferrigno Buonasera dalla redazione come avevamo anticipato prima nei titoli il premier Giuseppe Conte e le ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono arrivati a New York oggi per la Nintendo Quindi ogni attrito chiarendo la posizione su tasti e Green Economy primitivi abbassare le imposte non aumentarle spiega il ministro degli Esteri parlando accanto al presidente del ...