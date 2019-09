UFO avvistati su diverse città italiane | “dalla Sicilia al Veneto” GALLERY

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019) “Una serie di avvistamenti ufo è stata resa pubblica, dal Centro Ufologico Mediterraneo (alias C.UFO.M.), che ha visto sorvolare i cieli italiani da non ben definiti oggetti volanti non identificati“: lo spiega lo stesso C.UFO.M. in una nota. “Gli eventi ufologici sono stati studiati ed analizzati approfonditamente dagli ufologi che hanno ammesso l’eventualità che si trattasse di ufo veri e propri.sono le regioni interessate a partire dallaper arrivare al Veneto. In particolare le regioni sono: Liguria, Lombardia, Veneto, Umbria,, Campania, Emilia Romagna, Toscana. Le località sorvolate dagli ufo sono Genova, Rho (Milano), Padova, Narni (Terni), Catania, Salerno e Leonessa (Rimini), Carrara, Salerno, Bacoli (Napoli). La Campania è ben rappresentata, con due avvistamenti. Tuttavia, il fenomeno riguarda tutto il territorio nazionale. In ...

