Ue | la risoluzione che equipara nazismo e comunismo è pessima Questa è riscrittura della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) Occorre anzitutto stigmatizzare laadottata dal Parlamento europeo che ha messo sullo stesso pianoanche per la controlezione di storia, ovvero di ignoranza crassa in materia che essa contiene. Altro che i congiuntivi di Di Maio e le sue confusioni tra Cile e Venezuela! Qui siamo di fronte allastoria ad uso e consumo di preoccupazioni politiche di determinate élite, procedenti più che altro da Paesi dell’Est europeo. Mi riferisco in particolare al punto B, che addebita lo scoppioSeconda Guerra mondiale alla firma del patto Molotov-Ribbentropp, quando tutta la dottrina storiografica è unanime, e non potrebbe essere altrimenti, nell’addebitare tale guerra devastante all’espansionismo nazista, come accertato fra l’altro in termini inequivocabili dal tribunale alleato di ...

il_pucciarelli : L’incredibile risoluzione della Ue che nei fatti equipara nazismo e comunismo e votata anche dal Pd, oggi su… - CarloCalenda : Antonio in UE ci sono nazioni che sono state private della libertà per 50 anni dal comunismo. Questo spiega, credo,… - pfmajorino : Non ho votato la risoluzione del Parlamento Europeo che in maniera per me superficiale e banale e quindi dannosa… -