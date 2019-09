Tutto pronto per la terza edizione di e_mob | il Festival che dà la “scossa” a Milano | dal

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019) Inizia giovedì 26 settembre ladi, ildell’eMobility che darà unaa Palazzo Lombardia fino a sabato 28 settembre. Una tre giorni di parole per rendere concreta la mobilità a emissioni zero e per scoprire come muoversi nel rispetto dell’ambiente. E con tanti appuntamenti da vivere in allegria per piccoli e grandi. La Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica Si inizia alle ore 10 di giovedì 26 settembre all’Auditorium Testori con il convegno inaugurale della Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica nel corso del quale verranno svelati il progetto “carbon free” per le Olimpiadi invernali di-Cortina del 2026 e le buone pratiche a favore della mobilità elettrica adottate dai Comuni aderenti alla Carta Metropolitana della Mobilità Elettrica. All’incontro sono attesi il ministro dei Trasporti Paola De Micheli, il presidente della ...

