Tumori per la prima volta in calo in Italia | -2mila diagnosi rispetto al 2018 Un milione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) Diminuisce la mortalità, “grazie ai programmi di prevenzione e al miglioramento delle terapie” e per lacalano i nuovi casi di tumore in. L’Associazionena di oncologia medica Aiom spiega l’inversione di tendenza nel rapporto ‘I numeri del cancro 2019’, elaborato dall’Associazionena di oncologia medica Aiom insieme alle associazioni Airtum, Passi e Siapec. Sono 371mila i casi stimati nel 2019, conin menoal, anno in cui si erano invece registrate 4mila nuovein più sul 2017. A oggi sono uni pazienti guariti. Tre milioni e mezzo vivono invece dopo la scoperta della malattia. Inoltre ci sono meno nuovedial Sudal Nord, con l’incidenza più alta che si registra in Friuli Venezia Giulia (716 casi per 100.000 abitanti) e la più bassa in Calabria ...

