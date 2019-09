Tu sì que vales 2019 | pronto il competitor di Belen e Maria De Filippi

Fonte : lanostratv

(Di martedì 24 settembre 2019) Tu sì que: Una vita per cantare sfidaDeLa stagione televisiva è nel pieno del suo svolgimento e già si cerca di capire quali saranno le future sfide degli ascolti che andranno a infiammare i palinsesti. Se Barbara d’Urso con il suo Live non riesce a essere il programma principe della domenica sera, anche Temptation Island Vip, quest’anno, non è riuscito ad avere i risultati sperati. Il programma che sicuramente saprà convincere il pubblico a seguirlo in massa è Tu sì queche vedrà nuovamente la conduzione diRodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara con l’immancabile giuria formata daDe, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Giudice popolare Sabrina Ferilli. Ma chi sfiderà Tu sì queil sabato sera? Secondo TvBlog sarà Una vita per cantare, che andrà in onda per tre sabati da metà novembre. ...

