Trump all' Onu | «Futuro non è dei globalisti | ma dei patrioti» Attacco all' Iran | silenzio

Ciclone Trump all’Assemblea dell’Onu : “Il futuro non è dei globalisti ma dei patrioti” : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo discorso all'Assemblea delle Nazioni Uniti a New York: "Il futuro non appartiene ai globalisti, ma ai patrioti, appartiene a nazioni sovrane e indipendenti che proteggono i loro cittadini, rispettano i loro vicini e onorano le differenze. La Cina? Protegga Hong Kong. Guerra ai social media: non metteranno a tacere la gente".Continua a leggere

Trump sovranista all'Onu : "Il futuro non appartiene ai globalisti ma ai patrioti" : “Il futuro non appartiene ai globalisti ma ai patrioti. Il futuro appartiene a nazioni sovrane e indipendenti che proteggono i loro cittadini, rispettano i loro vicini e onorano le differenze”. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.Nel suo discorso dai toni sovranisti, il leader Usa ha aggiunto: “Il mondo libero deve abbracciare le sue fondamenta nazionali, ...

Trump all’Onu : non accetterò un cattivo accordo con la Cina. Non una parola sul clima : La Casa Bianca anticipa le dichiarazione del presidente Usa all’Assemblea Onu: «Quando si indebolisce la sicurezza dei confini si indeboliscono i diritti umani e la dignità umana»

All’ombra di Donald Trump : la diplomazia parallela dell’internazionale sovranista : L'articolo di Lorenzo Bagnalo, Luca Rinaldi, Giulio Rubino di IRPI – Investagative Reporting Project Italy, ricostruisce come dagli Stati Uniti si sia organizzata l'internazionale sovranista che, passando per l'Europa, arriva oggi alla Russia di Putin grazie alla diplomazia parallela organizzata da lobbisti e pastori evangelici ora molto vicini a Donald Trump,Continua a leggere

Stati Uniti - la riconferma di Trump appesa alle sorti dell’economia che va verso la recessione. Mentre le famiglie pagano il conto dei dazi : Wall Street vola. Povertà e disoccupazione sono ai minimi, secondo le stime ufficiali. I direttori finanziari delle grandi imprese sono con Trump. Un quadro roseo, che tuttavia potrebbe non durare a lungo. L’aggressiva politica commerciale degli Usa inizia a far sentire i suoi effetti sia sugli equilibri globali, allargandosi anche al commercio di servizi, sia nelle tasche dei cittadini, che a breve dovranno fare i conti con una vera e propria ...

Trump - Democratici valutano l’impeachment : “Chiese all’Ucraina di indagare su Biden” : Donald Trump non ha negato di aver parlato di Joe Biden e di suo figlio Hunter con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nell’ormai famosa telefonata del 25 luglio. E’ accaduto domenica, durante un colloquio avuto a Washington con i giornalisti prima di partire per il Texas. Un’implicita ammissione che riaccende il dibattito fra i Democratici sulla possibilità di chiedere l’impeachment del presidente per aver chiesto ad un ...

La storia della promessa che Trump non avrebbe dovuto fare - dall’inizio : Cosa si sa e cosa non si sa delle pressioni che Trump avrebbe fatto sul presidente ucraino per danneggiare Joe Biden

Clima - Trump revoca alla California il potere di imporre vincoli più severi sulle emissioni delle auto : Donald Trump sfida ancora le politiche ambientalistiche. alla vigilia del summit sul Clima della Nazioni Unite il presidente statunitense ha ordinato all’Epa, l’agenzia federale ambientale, di revocare quei poteri grazie ai quali la California può decidere autonomamente vincoli più severi per le emissioni delle automobili. Il motivo lo spiega via Twitter: “L’amministrazione Trump revoca l’esenzione federale della California sulle ...

Donald Trump premia l’ex giocatore Mariano Rivera sulle note di Enter Sandman dei Metallica (video) : Enter Sandman dei Metallica conquista la casa Bianca. Può suonare bizzarro, dal momento che tanti artisti hanno sempre condannato l'utilizzo della loro musica durante gli eventi e le iniziative di Donald Trump (si ricordino i REM e i Rolling Stones). A questo giro il presidente degli Stati Uniti - o chi per lui - ha scelto il brano più pop del Black Album (1991) per investire l'ex giocatore di baseball dei New York Yankees Mariano Rivera ...

Cnn : "Attacco a raffinerie saudite con missili cruise lanciati dall'Iran". Trump : "Non voglio la guerra ma siamo pronti" : Secondo la Cnn ci sarebbero "probabilità molto alte" che l'attacco alle due maxi raffinerie Aramco in Arabia Saudita sia opera di missili cruise lanciati da una base militare iraniana al confine con il vicino Iraq. L’emittente USA nel dare la notizia cita investigatori americani e sauditi. Secondo le stesse fonti sarebbe da escludere che le traiettorie dei missili siano compatibili con postazioni di lancio così lontane come lo ...

Trump allontana i rischi di guerra nella crisi con l’Iran : Donald Trump smorza i toni della crisi con l'Iran, allontanando i rischi di guerra: se Teheran “sembra sia responsabile” del devastante attacco alle infrastrutture petrolifere dell'Arabia Saudita, il Presidente americano ha aggiunto che “verifiche sono ancora in corso” e che vorrebbe “evitare” un conflitto militare

Donald Trump ci ripensa : "Ok alla sigaretta elettronica - purché sia sicura" : Donald Trump corregge il tiro sulla sigaretta elettronica, che nei giorni scorsi, dopo aver ricevuto alla Casa Bianca i rappresentanti delle agenzie della sanità Usa, aveva detto di voler proibire. “Sono favorevole all’alternativa elettronica alle sigarette. Dobbiamo assicurarci che si tratti di una alternativa sicura per tutti! Togliamo dal mercato le contraffazioni e teniamo lontani dalle sigarette elettroniche i ...