Tre membri della famiglia Spada di Ostia sono stati condannati all’ergastolo in primo

Corte d'Assise - Tre ergastoli per i membri del clan Spada : Condanna alla pena dell'ergastolo per Carmine Spada, detto "Romoletto", Roberto Spada e Ottavio Spada, detto "Marco". Lo ha deciso la Corte d'Assise accogliendo le richieste avanzate in tal senso dai pm Mario Palazzi e Ilaria Calò. Il clan Spada, inoltre, costituisce "un'associazione per delinquere di stampo mafioso". Lo ha deciso, dopo 10 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise di Roma nel processo, celebrato nell'aula bunker di ...

Le paure dei cittadini europei : uno su Tre teme guerre tra Stati membri : Si insedia in un momento delicato la nuova Commissione europea secondo un sondaggio effettuato dallo European Council on Foreign Relations (ECFR). Lo studio rivela ansie e angosce del continente. Tra le altre cose un terzo delle persone interpellate ritiene che lo scoppio di un conflitto tra Paesi membri dell’Unione «è possibile»

Tre membri dell’associazione di estrema destra Génération Identitaire sono stati condannati a 6 mesi di carcere in Francia : Il tribunale di Gap, nel sud della Francia, ha condannato a sei mesi di carcere tre membri dell’associazione giovanile europea di estrema destra Génération Identitaire (Generazione Identitaria in italiano) per un’iniziativa anti-migranti condotta vicino al confine tra Francia e Italia il

Libia - autobomba esplode a Bengasi : morti Tre membri dell’Onu e due civili. Tregua fino a lunedì per la festa del Sacrificio : Non è bastato l’annuncio del cessate il fuoco per evitare l’ennesimo weekend di sangue in Libia. Tre membri dell’Onu e due civili sabato 10 agosto sono morti in seguito a un attentato con un’autobomba a ovest di Bengasi, nella regione di Al Hawhari, al momento ancora non rivendicato. Almeno nove i feriti. Il veicolo carico di bombe è esploso fuori da un centro commerciale che si stava riempendo di persone per lo shopping ...