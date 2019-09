Trasformiamo gli ideali in realtà | c' è bisogno di empatia culturale

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 24 settembre 2019) Quella che è stata la settimana di protesta mondiale sui cambiamenti climatici che va dal 20 al 27 settembre sta per giungere alla sua conclusione. A partire dalla prima manifestazione del 20 Settembre si è subito intuita quella che è la portata dell’evento. Oltre 4 milioni di persone che hanno scioperato in circa 160 Paesi in giro per il mondo. Solo a New York si sono uniti in 250.000 mila. All’evento era presente anche la giovane attivista svedese Greta Thunberg, venuta a New York per partecipare al vertice delle Nazioni Unite, tenutosi in data 23 settembre e in cui la stessa ha dichiarato: “Tutto questo è sbagliato, io non dovrei essere qui, dovrei essere a scuola dall’altra parte dell’Oceano. Eppure voi vi rivolgete a noi giovani per avere speranza. Come osate?» e poi ancora «Avete rubato i miei sogni e la mia ...

