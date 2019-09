Traffico Roma del 24-09-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 24-09-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, Traffico INTENSO E RALLENTATO DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL Traffico MAGGIORE È IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA NOMENTANA E COLLATINA. SI RALLENTA SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA SALARIA E CORSO DI FRANCIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CONTINUANO I RALLENTAMENTI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA MONTI ...

Traffico Roma del 24-09-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. CODE A TRATTI, PER Traffico E PER UN INCIDENTE RISOLTO, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DALL’OSTIENSE ALL’APPIA. SI VIAGGIA ANCORA RALLENTATI IN INTERNA, PER UN PRECEDENTE INCIDENTE, TRA PISANA E AURELIA . SEMPRE IN INTERNA, CONTINUA A ESSERE INTENSO IL Traffico IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SU VIA DEL FORO ITALICO È TRAFFICATO IL TRATTO DA VIA DELLA ...

Traffico Roma del 24-09-2019 ore 18 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE DALLA COLOMBO ALL’APPIA, MENTRE IN INTERNA LE FILE SONO TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E L’AURELIA, IN PROSSIMITà DI CASTEL GIUBILEO E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA. ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, DOVE GLI INCOLONNAMENTI SONO TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL BIVIO DELLA A24 VERSO SAN GIOVANNI, UN INCIDENTE HA RALLENTATO ULTERIORMENTE ...

Traffico Roma del 24-09-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALLA MAGLIANA ALL’AURELIA. ANCORA IN INTERNA, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO VICINO CASTEL GIUBILEO E TRA NOMENTA E PRENESTINA. IN ESTERNA LA CIRCOLAZIONE È MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA LA COLOMBO E LA TUSCOLANA. SU VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO ...

Traffico Roma del 24-09-2019 ore 17 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, Traffico INTENSO E RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA, SUCCESSIVAMENTE DALLA TIBURTINA ALLA TUSCOLANA, MENTRE IN ESTERNA LA CIRCOLAZIONE È MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA LA COLOMBO E IL BIVIO PER LA Roma-TERAMO. SU VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. PROSEGUENDO SULLA ...

Traffico Roma del 24-09-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ LUNEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 ORE 16.15 OGGI E DOMANI APPUNTAMENTO AL CENTRO CONGRESSI LA NUVOLA CON LA QUARTA EDIZIONE DEL “CYBERTECH EUROPE 2019”, DOVE SI PUÒ IMPARARE TUTTO SULLE PIÙ RECENTI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE. NUMEROSI VISITATORI ATTESI E POSSIBILI DISAGI AL Traffico IN VIALE ASIA E STRADE VICINE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA. DALLE 21:30 ALLE 6:00 CHIUSO AL ...

Traffico Roma del 24-09-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI VIAGGIA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD AL BIVIO PER LA Roma- TERAMO. SU VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. PROSUEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, DISAGI AL Traffico SULLA TANGENZIALE EST PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, TRA VIA TIBURTINA E VIALE DELLO ...

Traffico Roma del 24-09-2019 ore 14 : 30 : IN ZONA CASAL BERNOCCHI, INCIDENTE LUNGO VIA OSTIENSE, IN PROSSIMITÀ DI VIA DI PONTE LADRONE, VERSO Roma. UN ALTRO INCIDENTE, SI REGISTRA, SU VIA DI TORREVECCHIA IN PROSSIMITÀ DI LARGO MILLESIMO, Traffico CONGESTIONATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. FILE LUNGO LA VIA CASSIA, ANCHE A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIASAN GODENZO, VERSO IL CENTRO. CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LARGO SETTIMIO ...

Traffico Roma del 24-09-2019 ore 12 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. IN CITTÀ RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA COLLATINA AL BIVIO CON VIALE PALMIRO TOGLIATTI. AD OTTAVIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI ALL’ ALTEZZA DI VIA GALLICANO NEL LAZIO. ALL’EUR SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO Traffico RALLENTATO ALL’INCROCIO CON VIALE EUROPA: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE. RALLENTAMENTI PER ...

Traffico Roma del 24-09-2019 ore 10 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA PRENESTINA ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO E DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA TIBURTINA. CODE PER Traffico NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI: A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA GIOVANNA ELISABETTA A ...

