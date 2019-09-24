Traffico Roma del 24-09-2019 ore 17 | 00

PLRomaCapitale : A90-Gra Grande Raccordo Anulare di #Roma #traffico rallentato causa #incidente fra Svincolo 31: Via della Magliana… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo Incis… -
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Traffico Roma del 24-09-2019 ore 11:30 Roma Daily News
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL'INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. IN CITTÀ RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA ...
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ LUNEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 ORE 16.15 OGGI E DOMANI APPUNTAMENTO AL CENTRO CONGRESSI LA NUVOLA CON LA QUARTA EDIZIONE DEL “CYBERTECH EUROPE 2019”, DOVE SI PUÒ IMPARARE TUTTO SULLE PIÙ RECENTI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE. NUMEROSI VISITATORI ATTESI E POSSIBILI DISAGI AL Traffico IN VIALE ASIA E STRADE VICINE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA. DALLE 21:30 ALLE 6:00 CHIUSO AL ...
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI VIAGGIA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD AL BIVIO PER LA Roma- TERAMO. SU VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. PROSUEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, DISAGI AL Traffico SULLA TANGENZIALE EST PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, TRA VIA TIBURTINA E VIALE DELLO ...
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 14 : 30 : IN ZONA CASAL BERNOCCHI, INCIDENTE LUNGO VIA OSTIENSE, IN PROSSIMITÀ DI VIA DI PONTE LADRONE, VERSO Roma. UN ALTRO INCIDENTE, SI REGISTRA, SU VIA DI TORREVECCHIA IN PROSSIMITÀ DI LARGO MILLESIMO, Traffico CONGESTIONATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. FILE LUNGO LA VIA CASSIA, ANCHE A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIASAN GODENZO, VERSO IL CENTRO. CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LARGO SETTIMIO ...
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 13 : 30 : IN ZONA CASAL BERNOCCHI, INCIDENTE LUNGO VIA OSTIENSE, IN PROSSIMITÀ DI VIA DI PONTE LADRONE, VERSO Roma. UN ALTRO INCIDENTE, SI REGISTRA, SU VIA DI TORREVECCHIA IN PROSSIMITÀ DI LARGO MILLESIMO, Traffico CONGESTIONATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. FILE LUNGO LA VIA CASSIA, ANCHE A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIASAN GODENZO, VERSO IL CENTRO. CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LARGO SETTIMIO ...
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 12 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. IN CITTÀ RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA COLLATINA AL BIVIO CON VIALE PALMIRO TOGLIATTI. AD OTTAVIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI ALL’ ALTEZZA DI VIA GALLICANO NEL LAZIO. ALL’EUR SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO Traffico RALLENTATO ALL’INCROCIO CON VIALE EUROPA: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE. RALLENTAMENTI PER ...
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 11 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. IN CITTÀ RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA COLLATINA AL BIVIO CON VIALE PALMIRO TOGLIATTI. AD OTTAVIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI ALL’ ALTEZZA DI VIA GALLICANO NEL LAZIO. ALL’EUR SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO Traffico RALLENTATO ALL’INCROCIO CON VIALE EUROPA: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE. RALLENTAMENTI PER ...
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 10 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA PRENESTINA ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO E DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA TIBURTINA. CODE PER Traffico NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI: A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA GIOVANNA ELISABETTA A ...
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 10 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA PRENESTINA ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO E DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA TIBURTINA. CODE PER Traffico NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI: A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA GIOVANNA ELISABETTA A ...
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 10 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA PRENESTINA ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO E DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA TIBURTINA. CODE PER Traffico NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI: A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA GIOVANNA ELISABETTA A ...
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 09 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E, PROSEGUENDO, CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA VIA APPIA. LUNFO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA VIA AURELIA ALLA VIA DEL MARE E DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA. CODE PER Traffico NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI : A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 09 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E, PROSEGUENDO, CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA VIA APPIA. LUNFO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA VIA AURELIA ALLA VIA DEL MARE E DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA. CODE PER Traffico NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI : A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 09 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD AL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO, PROSEGUENDO ALTRI INCOLONNAMENTI ANCHE PER UN INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ARDEATINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA AURELIA ALLA VIA DEL MARE E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE IN VIA VIA DI CASAL SELCE ALL’ALTEZZA DI VIA AURELIA INCIDENTE ANCHE ...
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 08 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD AL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO, PROSEGUENDO ALTRI INCOLONNAMENTI ANCHE PER UN INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ARDEATINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA AURELIA ALLA VIA DEL MARE E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE IN VIA VIA DI CASAL SELCE ALL’ALTEZZA DI VIA AURELIA INCIDENTE ANCHE ...
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 08 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico DALLA TIBURINA ALLA PRENESTINA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ARDEATINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DA BOCCEA A VIA DEL PESACCCIO, DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA. Traffico INTENSO CON CODE SULLE PRINCIPALI CONSOLARI IN ENTRATA IN Roma: SULLA VIA AURELIA: DA VIA PIO SPEZI E PIAZZA SAN ...
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 07 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DA VIA TIBURTINA A VIA ARDEATINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA. CODE PER Traffico E PER UN INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA IN DIREZIONE Roma DA VIA ENZO FERRARI A VIA DI CIAMPINO, CI TROVIAMO IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA VIA DEI LAGHI PER IMMETTERSI SULLA VIA APPIA ...