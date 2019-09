Traffico Roma del 24-09-2019 ore 13 | 30

Fonte : romadailynews

(Di martedì 24 settembre 2019) IN ZONA CASAL BERNOCCHI, INCIDENTE LUNGO VIA OSTIENSE, IN PROSSIMITÀ DI VIA DI PONTE LADRONE, VERSO. UN ALTRO INCIDENTE, SI REGISTRA, SU VIA DI TORREVECCHIA IN PROSSIMITÀ DI LARGO MILLESIMO,CONGESTIONATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. FILE LUNGO LA VIA CASSIA, ANCHE A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIASAN GODENZO, VERSO IL CENTRO. CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LARGO SETTIMIO PASSAMONTI, VERSO SAN GIOVANNI. SEMPRE PERINTENSO, INCOLONNATO ILLUNGO VIA CILICIA, TRA IL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA SATRICO, IN DIREZIONE VIA MAGNA GRECIA. PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI! ———————– AUTORE: MARINA RICCOMI In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

