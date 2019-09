Tra i farmaci a base di ranitidina l' Aifa disponde divieto d' uso anche di lotti di

La mano dei Casalesi sul Traffico di farmaci all'estero : cinque arresti : cinque arresti per un presunto traffico illecito di farmaci riconducibile al clan dei Casalesi. Gli indagati avrebbero messo su un business finalizzato al reperimento fraudolento di medicinali di...

Bono Vox : commissiona murales contro l'HIV e investe in droni che Trasportano farmaci : Bono Vox commissiona dei murales in molte città del mondo per sensibilizzare le persone al problema dell'HIV. Tra i suoi progetti per il sociale, anche l'ingresso in una società che ha l'obiettivo di fornire farmaci salvavite con i droni. Bono racconta di come negli anni 80 il contributo degli artisti di strada sia stato decisivo per denunciare il virus dell'HIV e di come ancora oggi ci sia bisogno d'agire e sensibilizzare le persone su questa ...

La combinazione di 2 farmaci Trasforma la massa tumorale in un tessuto simile al grasso : L’autorevole rivista scientifica Clinical Cancer Research ha pubblicato i risultati di uno studio condotto da ricercatori dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS e sostenuto da Fondazione AIRC. I dati mostrano che un farmaco antitumorale, la trabectedina, in combinazione con il pioglitazone, un farmaco finora utilizzato per la terapia del diabete, induce il differenziamento in adipociti di un tumore delle parti molli, la ...

Farmaci antitumorali - Traffico internazionale : arresti e sequestri : Farmaci antitumorali, traffico internazionale: arresti e sequestri. Sgominata una organizzazione criminale dedita al furto, alla ricettazione

Traffico internazionale farmaci - arresti : 8.39 Vasta operazione di polizia in numerose province italiane nei confronti di una ramificato sodalizio criminale dedito a furto,ricettazione e Traffico internazionale di farmaci,principalmente oncologici e destinati a cure particolari, trafugati da strutture ospedaliere e magazzini farmaceutici di tutta Italia. L'indagine,condotta dai Carabinieri del Nas, ha portato all'esecuzione numerosi provvedimenti cautelari,perquisizioni e sequestri a ...

Farmaci antitumorali : scoperto il meccanismo di inibizione del Trasporto del rame : Il cisplatino è un farmaco antitumorale utilizzato da oltre 40 anni e, assieme al carboplatino ed all’ossaliplatino, entra in gran parte dei protocolli chemioterapici. Solo una piccola parte del farmaco raggiunge però il nucleo della cellula malata danneggiandone il Dna, mentre quella restante può interferire con altri processi vitali ed eventualmente indurre resistenza, con conseguente riduzione dell’efficacia terapeutica. La resistenza alla ...

Arrestato ultrà (pluripregiudicato) dell’Inter. Ha rapinato tre volte la stessa farmacia : Sul Corriere Milano la storia di Alfio Marino, ultrà dell’Inter pluripregiudicato Arrestato a Milano per aver rapinato tre volte la stessa farmacia. Conosceva Piscitelli, in arte Diabolik, il capo ultrà laziale ucciso a Roma a inizio agosto. Per sua stessa ammissione, fu invitato al suo matrimonio. 47 anni, originario di Catania, Marino vive da sempre a Milano, “campando sulle spalle dei genitori e d’un amico cocainomane, e dormendo ...

Brexit - Trapela il dossier del governo : in caso di “No deal” scarsità di cibo e farmaci : Un’analisi del governo britannico avverte del possibile impatto di una Brexit “No deal“, cioè senza accordo: potrebbe comportare scarsità di cibo, farmaci e carburante. Il ministro Michael Gove ha commentato il rapporto “Yellowhammer” definendolo come “lo scenario peggiore” e affermando che l’esecutivo sta facendo “passi molto importanti” per rafforzare la pianificazione legata al ...

Terapie anti-Ebola - Ippolito : “Buona notizia primi risultati dai farmaci - ma la sTrada è lunga” : “Una buona notizia perché sono i primi risultati positivi delle Terapie anti-Ebola ma prima di gridare vittoria occorre vedere la risposta sul campo. Per ora è una sperimentazione“. A parlare, con cauto ottimismo, all’Adnkronos Salute è Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive (Inmi) ‘L. Spallanzani’ di Roma, che commenta l’annuncio del’Us National ...

Sanità : Asp Trapani - da oggi visite specialistiche si prenotano in farmacia : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Da oggi, nella provincia di Trapani, le visite mediche specialistiche potranno essere prenotate direttamente in farmacia. L'Asp di Trapani ha infatti un Cup presso le farmacie Stallone a Custonaci, Bambina ad Alcamo e dello Stadio a Erice. Un servizio Cup è stato attiv

Rapine a sale da gioco e farmacie Tra Milano e Monza - 7 arresti : I carabinieri del Comando provinciale di Monza hanno arrestato 7 persone, ritenute responsabili di 5 Rapine a mano armata tra Milano e Monza