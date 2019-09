Toninelli | Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia | «Finalmente ho il tempo per andare a

Fonte : newscronaca.myblog

(Di martedì 24 settembre 2019) Questa sera a Striscia la notizia Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro a Danilo Toninelli per la mancata riconferma a ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Governo Conte bis. L'inviato di Striscia, come si legge in una nota, intercetta Toninelli a Castellone (CR): «Come mai l'hanno asfaltata appena è cambiato il Governo? Era un bravo ministro, non ha mai fatto una gaffe…». L'ex ministro risponde: «ho il Tapiro per andare a prendere i miei bambini a scuola». E sulle sue figuracce scherza: «Tu sei andato a 100 all'ora nel tunnel del Brennero?».

