«The Politician» | Ryan Murphy e il futuro Presidente degli Stati Uniti

5 tra le serie più attese dell’autunno 2019 - da Nancy Drew a The Politician : L'avvento delle piattaforme di streaming ci ha messi di fronte a una nuova consapevolezza: l'estate non è più un momento di pausa tra la fine di una stagione di programmazione e l'inizio della successiva. Già solo quest'anno i mesi di giugno, luglio e agosto ci hanno regalato i nuovi episodi di Stranger Things, La Casa di Carta, Orange Is the New Black, Glow… Eppure sono i mesi autunnali a rimanere i più attesi e significativi in termini di ...

Le Serie Tv in Italia a Settembre 2019 : City on A Hill - The Politician - Elite 2 e The Hot Zone : L'estate 2019 sarà ricordata come l'estate dei cinema aperti e dei grandi film in sala. Nell'attesa che anche la tv si decida a rimanere accesa, ci hanno pensato le Serie tv in streaming ma anche in chiaro, a tenere davanti allo schermo di una tv o di uno smartphone il pubblico Italiano. E se arrivato Settembre le Serie tv pian piano scompaiono dai canali in chiaro, per fortuna tra pay e streaming non mancano le novità interessanti per ...

Netflix - le uscite di settembre 2019 : Elite 2 - The Politician - Criminal e altro : Netflix: le uscite di settembre 2019. Tra i film e serie tv in arrivo: Elite 2, The Politician, Criminal, Scream e altro. Dopo Infinity, vediamo quali titoli arriveranno nel catalogo Netflix nel mese di settembre. settembre di solito è il mese in cui riparte tutto, ma Netflix non si è mai fermato in estate, anzi ha piazzato i titoli più forti del suo catalogo tra luglio e agosto. Precisiamo che non è escluso però che possano arrivare altri ...

Nuove serie tv su Netflix a settembre 2019 - cosa guardare da Criminal a The Politician di Ryan Murphy : Superata la relativa calma di agosto, il gigante dello streaming torna a fare la voce grossa con alcune delle Nuove uscite più attese dell'anno. Le serie tv in arrivo su Netflix a settembre cominciano a far capolino sulla piattaforma il 6 settembre, data di debutto di Élite 2. La serie spagnola creata da Carlos Montero e Dario Madrona torna con otto nuovi episodi che riprendono le premesse dei precedenti. Questa produzione originale Netflix ...

Tutto su «The Politician» di Netflix. Con Gwyneth Paltrow : L’ascesa alla Casa Bianca può cominciare sui banchi (e tra le classi) del liceo? Stando alla trama di The Politician, su Netflix dal prossimo 27 settembre, la risposta è affermativa. La nuova creazione di Ryan Murphy, in sole otto puntate, è uno dei titoli di punta della piattaforma. Ryan Murphy, già ideatore di American Horror Story, Glee e American Crime Story, propone ora una dark comedy ricca di satira, momenti surreali e tocchi crime e ...

Elite - The Politician e The I-Land i trailer delle serie Netflix in arrivo : Netflix ha rilasciato trailer e video di tre serie tv in arrivo nelle prossime settimane nel corso del mese di settembre.Prima ad arrivare il 6 settembre è Elite, il teen drama spagnolo che esplora la vita all'interno di una scuola privata in cui arrivano tre ragazzi provenienti da un mondo popolare, creando un incontro-scontro con gli altri compagni.prosegui la letturaElite, The Politician e The I-Land i trailer delle serie Netflix in arrivo ...

The Politician - cast - trama e prime immagini della nuova serie in streaming : Diventare presidente degli Stati Uniti con questo obiettivo Payton Hobart interpretato magnificamente da Ben Platt deve superare le prime prove nella sua carriera a cominciare da quelle dell’ambiente politico della sua scuola: con questa premessa si apre The Politician la nuova serie creata da Ryan Murphy (insieme a Brad Falchuk, Ian Brennan) e disponibile su Netflix da venerdì 27 settembre. La piattaforma di streaming ha diffuso le prime ...

I trailer di The Morning Show - The Politician e Marvelous Mrs. Maisel 3 : The Morning Show, The Politician di Ryan Murphy e Marvelous Mrs. Maisel, i trailer delle tre serie dell’autunno in streaming. L’autunno, con l’arrivo dei servizi streaming di Apple e Disney, la platea di serie tv aumenterà. E mentre le reti in chiaro si preparano a lanciare le novità nella nuova stagione televisiva, lo stesso fanno i servizi streaming che ieri hanno rilasciato tre trailer di tre titoli molto attesi. Si tratta ...

Di tutto un po’ nel primo trailer di The Politician di Ryan Murphy : una Glee in salsa politica? (video) : Un calderone tale in un solo trailer si è visto raramente: The Politician di Ryan Murphy si presenta nelle prime scene inedite diffuse da Netflix come una serie dal genere indefinito, una dramedy ma anche una serie adolescenziale, a sfondo politico ma anche satirico e pure con un tocco di mistery. Insomma, decisamente troppo per un unico trailer. D'altronde, il claim della nuova serie del creatore di Glee - la prima prodotta per essere ...

Novità Netflix di settembre : il 20 il poliziesco Criminal - il 27 la comedy The Politician : Il catalogo di Netflix cambia spesso, arrivano sempre nuove serie mentre altre vengono eliminate e la piattaforma è solita comunicare anche molti mesi prima l'arrivo di nuovi show, specialmente se si tratta di serie tv molto attese dal pubblico. Tempo fa è stata annunciata la produzione di due ambiziosi progetti il cui debutto è previsto per settembre 2019 e da qualche giorno si conoscono le date esatte. Si tratta della comedy satirica 'The ...

The Politician : Gwyneth Paltrow nella serie tv politica di Netflix - : Niccolò Sandroni Arriva su Netflix The Politician, serie tv che racconta il mondo della politica in modo irriverente. Nel cast anche Gwyneth Paltrow e Jessica Lange The Politician, cioè il sogno di una carriera politica che parte fin da liceo, dal prossimo 27 settembre è su Netflix. Che si tratti di film o serie tv, il mondo della politica, i compromessi e quello che succede nelle stanze del potere, è sempre stato tra i temi più ...

The Politician - la nuova serie Netflix su ambizione e potere : Il 27 settembre su Netflix debutterà The Politician, una serie che nel cast vanta due premi Oscar come Gwyneth Paltrow e Jessica Lange e che porta la firma di Ryan Murphy (noto per Nip/Tuck, Glee, American Horror Story e American Crime Story). Ma a spiccare sono anche il protagonista Ben Platt, Lucy Boynton (salita alla ribalta con il biopic su Freddy Mercury) e Laura Dreyfuss. L’attesa non è molto lunga ma per sollecitare il pubblico, e ...

«The Politician» : la prima volta di Gwyneth Paltrow su Netflix : The PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianArrivare alla Casa Bianca non è un’impresa da poco. Lo sa bene Payton Hobart, che immagina fin dal liceo un piano per poter mettere piede nello Studio Ovale diventando così l’uomo più potente d’America. Farsi eleggere presidente del Corpo Studentesco, per esempio, potrebbe senz’altro favorirgli ...

The Politician su Netflix a settembre : trama - cast e foto della comedy di Ryan Murphy : Annunciato quest'anno come una delle grandi novità della prossima stagione, l'arrivo di The Politician su Netflix ha ora anche una data ufficiale: la serie del prolifico sceneggiatore, produttore e showrunner Ryan Murphy debutta sulla piattaforma streaming il 27 settembre. La sinossi della serie racconta le premesse di questa comedy che si sviluppa intorno al personaggio del giovane Hobart, studente deciso ad intraprendere la carriera ...