The Last of Us | Part II in un nuovo spettacolare trailer gameplay che rivela la data di

Alle 22 seguite in diretta il nuovo State of Play tra The Last of Us Part II e i rumor su Death Stranding e Batman : "Stiamo preparando uno spettacolo ricco di annunci, della durata di circa 20 minuti e con una veste grafica rinnovata. Avremo fantastiche novità da condividere con voi, tra cui annunci di nuovi giochi, nuovi contenuti di Worldwide Studios e altre novità. Ci sarà da divertirsi! Ah, anticipo subito una cosa: non aspettatevi aggiornamenti sui nostri piani per la nuova generazione in quest'episodio".Con queste parole Sid Shuman di Sony ha presentato ...

Nuova immagine teaser di The Last of Us Part 2 : Joel comparirà allo State of Play? : Sappiamo che oggi, 24 settembre, The Last of Us Part II di Naughty Dog sarà protagonista allo State of Play di PlayStation, ma sembra che all'evento sarà presente l'amato protagonista del primo capitolo.In un nuovo tweet del director Neil Druckmann, è stata condivisa una Nuova immagine che rimanda proprio al protagonista principale del primo gioco, Joel. L'immagine che è stata condivisa presenta un orologio da polso in frantumi, sebbene ancora ...

Yvette Monreal - chi è la Gabrielle di «Rambo : The Last Blood» : Quando Rambo: The Last Blood arriverà in sala (dal 26 settembre), nel delirio di violenza scatenata dal buon vecchio Sly c’è una nota dolce, con le fattezze di Yvette Monreal. L’attrice interpreta infatti Gabrielle, sorta di “nipote/figlia” putativa che vive nel ranch in cui si è ritirato John Rambo (Sylvester Stallone), deciso a vivere come mandriano. Luce dei suoi occhi è appunto Gabrielle, la ...

Un nuovo teaser di The Last of Us Part 2 in attesa dell'imminente State of Play : Come probabilmente saprete, il prossimo State of Play coinciderà con l'evento dedicato a The Last of Us Part 2.L'attesissimo gioco targato Naughty Dog sarà protagonista dello show di Sony e, probabilmente, in questa occasione scopriremo la data di uscita ufficiale.Lo State of Play, con The Last of Us Part 2 protagonista, si terrà domani, 24 settembre, e lo studio first Party ha condiviso su Twitter un nuovo teaser che mostra quello che sembra ...

The Last of Us 2 : nuovi rumor sulla data di uscita : L'appuntamento con lo State of Play di martedì è atteso da moltissimi giocatori, vista la presenza di The Last of Us: Part 2. Per l'occasione probabilmente Naughty Dog presenterà un nuovo trailer e, si spera, annuncerà anche la tanto agognata data di uscita. Nel frattempo però nelle ultime ore i fan sono in fermento per via di un nuovo presunto leak che potrebbe aver svelato la data di uscita della nuova attesissima esclusiva PS4. Come segnalato ...

Il silenzio di The Last of Us 2 è finito : uscita annunciata al nuovo State of Play? : Quella di The Last of Us 2 è una delle date di uscita più attese dai possessori di una PlayStation 4. Naturale, considerando quanto sia stato apprezzata la prima incarnazione delle disavventure post apocalittiche di Joel ed Ellie, e tenendo in conto la maestria assoluta degli sviluppatori di Naughty Dog, che nel tempo ci hanno regalato saghe come quella di Crash Bandicoot o di Uncharted. Data che per altro non è mai stata annunciata dal team ...

Il prossimo State of Play coinciderà con l'evento dedicato a The Last of Us Part 2 : Se vi stavate chiedendo quando Sony avrebbe tenuto un altro dei suoi live stream State of Play, beh, ora abbiamo la risposta.Sony ha rivelato che il nuovo State of Play si svolgerà la prossima settimana, martedì 24 settembre alle 13:00 PST / 16:00 EST. Questo è il primo stream State of Play da quello di maggio di quest'anno, quando abbiamo appreso di più su Final Fantasy VII Remake.Per quanto riguarda ciò su cui lo stream si concentrerà questa ...

The Last of Us Part II non sarà mostrato alla Madrid Games Week : Un rappresentante di PlayStation UK ha dichiarato che The Last of Us Part II non verrà mostrato alla Madrid Games Week, contrariamente a quanto affermato in precedenza. (tramite Video Games Chronicle).All'inizio di questa settimana, un post sul blog spagnolo di PlayStation affermava che The Last of Us Part II sarebbe stato mostrato alla Madrid Games Week, insieme ad altri titoli imminenti come Concrete Genie, il remake di MediEvil e Nioh 2.A ...

La beta multiplayer di The Last of Us Part II potrebbe arrivare prima di quanto pensiamo : Se siete fan di Last of Us, allora saprete che Sony e Naughty Dog terranno un media event dedicato a The Last of Us Part II il 24 settembre a Los Angeles. L'evento prevede che i membri della stampa ottengano uno sguardo più ravvicinato al sequel, provando il gioco per circa 3 ore. Si spera che questo evento sia anche l'occasione per scoprire finalmente la data di uscita.ZhugeEX ha confermato su Twitter che i membri della stampa saranno i primi a ...

The Last of Us Part II potrà essere giocato dalla stampa all'evento in programma la prossima settimana : The Last of Us Part II è uno dei giochi più attesi per PS4 e, la prossima settimana, sarà protagonista di un imperdibile evento durante il quale potremmo forse apprendere la data di uscita.Non sappiamo ancora come sarà strutturato il media event del 24 settembre, ma ora è stato confermato che la stampa potrà testare con mano The Last of Us Part II per ben 3 ore.L'analista Daniel Ahmad ha svelato la notizia su ResetEra.Leggi altro...

The Last of Us Part II sarà presente alla Madrid Games Week probabilmente con un nuovo video di gameplay : Recentemente, durante una conferenza di Gamestop è stato mostrato un nuovo video di gameplay dedicato a The Last of Us Part II. Secondo ulteriori indiscrezioni questa demo sarebbe stata mostrata al pubblico in futuro.Ora veniamo a sapere che il gioco di Naughty Dog presenzierà alla Madrid Games Week che si terrà dal 3 al 6 ottobre ed è probabile quindi che il video verrà pubblicato durante l'evento.Un post sul blog spagnolo di PlayStation, ...