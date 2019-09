Terrorismo | estradato il 28enne condannato all’ergastolo in Algeria per i suoi contatti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) Era stato arrestato dalla Digos di Roma lo scorso novembre perché ricercato internazionale dopo una condanna per. Ora T.M., algerino di 28 anni, è stato. A tradire l’uomo –dal Tribunale di Boumerdes il 31 marzo 2016 per il reato di appartenenza a organizzazione terroristica e di estorsione commessi tra il 2010 e il 2016 e destinatario di quattro ordini di cattura internazionale – era stata la sua visita il 6 novembre nell’ufficio immigrazione dove si era presentato per avere informazioni sulla sua richiesta di asilo politico. Lunedì l’uomo è stato prelevato dal carcere di Regina Coeli e, scortato dalla polizia penitenziaria e dalla Digos, è stato consegnato ai funzionari dell’Iterpool a Fiumicino, dove è stato imbarcato su un aereo per Algeri. L’estradizione era stata confermata a luglio dalla Cassazione: dopo il ...

