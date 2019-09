Terribile incidente all’alba | Sandro | 66 anni | muore sul colpo Il figlio | 35 | in gravi

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2019) Una vera e propria tragedia quella di Tolentino, in nessun altro modo potremmo definirla. Siamo in contrada Santa Lucia ed è qui che verso le 6.15 una Hyundai Atos, condotta da un 66enne di Macerata,Piancatelli, con dietro come passeggero ildi 35con problemi di disabilità, si stava dirigendo verso le Terme quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Polo, guidata da un 31enne di Tolentino, che viaggiava sulla corsia opposta, proveniente dalla Bura e diretto a Tolentino. Lo schianto è stato letale per il 66enne, morto sul, mentre ilè stato portato incondizioni in ambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. Il 31enne è stato portato all’ospedale di Macerata, per dolore al ginocchio, ma le sue condizioni non sono. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata la Hyundai ad invadere la corsia opposta. Sul posto, i ...

