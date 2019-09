Terremoto in Pakistan | disastro per una scossa magnitudo 5 2 | strade sprofondate | 19

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019) Alle 13:01 italiane di oggi (le 16:01 locali) undi5.2 ha colpito l’estremo Nord del, al confine con l’India, con epicentro in un’area densamente popolata tra Islamabad e Lahore, nei pressi della città di Jehlum che è situata nel Pujiab, lungo la frontiera con il Kashmiro. Laha provocato un vero e proprio: l’ultimo bilancio aggiornato è di 19 morti e più di 300 feriti, ma si teme che il numero delle vittime sia di gran lunga superiore. Anche tra i feriti, molti sono in gravi condizioni. Dopo la, l’esercito ha inviato truppe e squadre mediche nell’area colpita per assistere le autorita’ nel soccorso dei civili. Il primo ministro, Imran Khan, ha espresso il suo cordoglio e dato indicazioni per un tempestivo intervento di soccorso. Il sisma si e’ sentito in molte cittàe: ...

