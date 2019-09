Terremoto Centro Italia | ReSTART | la rivoluzione parte da qui per “prevedere | prevenire

Terremoto a Istanbul di 4.7 - epicentro nel mar di Marmara : allarme tra la popolazione : Terremoto a Istanbul, in Turchia. Una scossa è stata registrata alle 8.42 locali, le 10.42, nella città sul Bosforo. Secondo quanto riferiscono gli istituti di rilevazione, la magnitodi...

Terremoto in Versilia - magnitudo 2.9 ed epicentro a Camaiore : gente in strada : Alle 18,12 la terra ha tremato anche a Lucca e Viareggio. La scossa è stata avvertita dalla gente: la magnitudo è stata di 2.9. Secondo le prime informazioni, al Comune di Camaiore non risultano danni. Il sisma ha comunque spaventato la popolazione e molte persone sono scese in strada.Continua a leggere

Terremoto Udine - scossa di magnitudo 3.8 : l’epicentro a Tolmezzo : Una scossa di Terremoto è stata registrata nella zona di Udine, con epicentro a pochi chilometri da Tolmezzo, alle ore 14.58 di domenica 22 settembre. Secondo i dati forniti dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto una magnitudo di 3.8. La scossa è stata avvertita anche in Veneto.Continua a leggere

Terremoto - forte scossa al Nord Italia : paura in Friuli Venezia Giulia - epicentro a Tolmezzo [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una forte scossa di Terremoto, di magnitudo 3.8, ha colpito il Friuli Venezia Giulia alle 14:58 di oggi pomeriggio. L’epicentro s’è verificato nei pressi di Tolmezzo, dove la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione che – impaurita – è scesa in strada. Da ieri l’area Italo-Mediterranea è fortemente ballerina, con il forte Terremoto in Albania e poi la scossa magnitudo 4.3 di ieri sera in ...

Terremoto vicino a Macerata - paura nella notte : epicentro tra Castelsantangelo - Norcia e Arquata : Ancora una scossa di Terremoto registrata nella notte in provincia di Macerata. La scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella...

Scossa di Terremoto in Centro Italia - epicentro a Castelsantangelo sul Nera [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato a 8 km sudest da Castelsantangelo sul Nera (MC) alle 03:28:40, ad una profondità di 11 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto in Centro Italia, epiCentro a Castelsantangelo sul Nera [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto a Macerata : scossa M 3.0/ Ingv - sisma Marche : epicentro a Castelsantangelo : Terremoto oggi a Macerata M 3.0, ultime scosse Ingv: trema il paese di Castelsantangelo sul Nera. Tanta paura ma nessun danno ne ferito

Terremoto in Albania : panico - crolli e feriti a Durazzo - scosse avvertite al Centro-Sud : Pochi minuti fa, nel pomeriggio di oggi, 21 settembre 2019, due violente scosse di Terremoto hanno colpito la linea di costa settentrionale dell'Albania. Secondo quanto riferito dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), il primo Terremoto - il più intenso - avvenuto alle ore 16:04, avrebbe avuto una magnitudo pari a 5.8 della scala Richter. Il suo epicentro sarebbe stato individuato appena 5 chilometri a Nord-Ovest rispetto ...

Terremoto Centro Italia - l’Ingv : “Prosegue lo sciame sismico - scosse tra Lazio - Marche e Umbria” : Non si arresta lo sciame sismico nei territori del Centro Italia colpiti da due forti scosse nel 2016, il 24 agosto e il 30 ottobre. Le oscilLazioni, seppur lievi, continuano con frequenza. Le rilevazioni effettuate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella notte e nelle prime ore di questa mattina riferiscono di una scossa di magnitudo 0.7 della scala Richter alle 1:00 a 3 km a nord di Amatrice, in provincia di Rieti. Un ...

Terremoto Centro Italia : dai Comuni del cratere una proposta di legge speciale per ricostruzione : Una proposta di legge speciale per la ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dal Terremoto del 2016. È il tema dell’incontro ad Amatrice, che punta a ratificare un documento universale finalizzato alla proposta di una legge speciale per la ricostruzione nei luoghi del cratere di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, da presentare all’attenzione del Governo e dei due rami del Parlamento. L’iniziativa, promossa dal ...

Terremoto Centro Italia : ancora scosse al confine fra Marche - Umbria e Lazio : Proseguono le scosse di Terremoto al Centro Italia, nell'area di confine fra Marche, Umbria e Lazio, dove si sta osservando un generale incremento dell'attività sismica nell'ultimo periodo. Dopo...

Terremoto Centro Italia : nuova scossa a Norcia [MAPPE e DATI] : Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Centro Italia. La scossa, di magnitudo 3.3, si è verificata alle ore 21.36. L’epiCentro è stato localizzato a Norcia, in provincia di Perugia, mentre l’ipoCentro a soli 9.9 Km di profondità. Non si registrano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto Centro Italia: nuova scossa a Norcia [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Sicilia : scossa sull’Etna - epicentro a Bronte [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata alle ore 20.40. L’epicentro è stato localizzato a Bronte, in provincia di Catania, mentre l’ipocentro a soli 5 Km di profondità. Si è trattata di una scossa molto superficiale, avvertita dunque dalla popolazione. L'articolo Terremoto in Sicilia: scossa sull’Etna, epicentro a Bronte [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su ...

Terremoto in Centro Italia - Bosch in eBike tra le città colpite : un percorso di 120 km tra Abruzzo - Lazio e Marche : A distanza di tre anni dal Terremoto che ha colpito il Centro Italia e dieci anni dal sisma che distrusse L’Aquila, Bosch sceglie proprio il capoluogo abruzzese come punto di partenza per la terza edizione della pedalata solidale in eBike nelle zone terremotate del Centro Italia. Il 21 settembre, infatti, istituzioni, atleti e collaboratori parteciperanno all’evento “6 A per il Centro Italia”: “6” come le tappe del tour che attraverserà le ...