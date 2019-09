Tentata rapina ai danni dell’organizzatore Rally Roma all’Eur

Brindisi - minori arrestati per Tentata rapina : coetanei li acclamano : Federico Garau Scena surreale quella di fronte alla questura di Brindisi, dove un gruppo composto da una ventina di adolescenti ha salutato con applausi ed ovazioni due coetanei arrestati e condotti in carcere per tentata rapina. Il sindaco: "Inaccettabile" Applausi e grida di approvazione all'uscita della questura per i due minorenni fermati venerdì pomeriggio dalle forze dell'ordine mentre cercavano di mettere a segno una rapina in ...

Il fratello di Francesco Zampaglione resta in carcere per Tentata rapina aggravata in una banca : Secondo quanto riportato dagli inquirenti, Francesco Zampaglione avrebbe compiuto un tentativo di rapina in banca perché sospinto dalla disperazione, presumibilmente provocata da una situazione economico-finanziaria difficile.\\ Nelle ultime ore circola ovunque in rete la notizia che vede Francesco Zampaglione protagonista di un caso di cronaca, per un tentativo di rapina avvenuto in una banca nella capitale. Il fratello di Federico ...

Francesco Zampaglione - arrestato a Roma dopo Tentata rapina il fratello di Federico dei Tiromancino : Francesco Zampaglione, fratello del più noto Federico, l'ex cantante dei TiRomancino, ieri pomeriggio - 30 agosto - ha tentato di rapinare una filiale della Banca Intesa, in Circonvallazione Gianicolense, a Roma. Il 49enne è entrato a volto scoperto, impugnando una pistola, scoperto solo poi essere

Resta in carcere Francesco Zampaglione - arrestato per Tentata rapina in banca a Roma : Il musicista, ex membro dei TiRomancino e fratello del cantante Federico Zampaglione, interrogato dal gip a Regina Coeli. L'avvocato: "Ha risposto a tutte le domande e sta benissimo"