Tennis | WTA Wuhan 2019 | i risultati del 24 settembre Agli ottavi tutte le principali

Fonte : oasport

(Di martedì 24 settembre 2019) Si è conclusa a, in Cina, la terza giornata di sfide del torneo WTA Premier 5 di: sul cemento outdoor sono andati in scena gli ultimi quattordici match validi per il secondo turno. Giornata senza particolari sorprese, dato che l’unica testa di serie a cadere è l’elvetica Belinda Bencic, rimontata e sconfitta dalla russa Veronika Kudermetova, che si impone per 2-6 6-3 6-4. Servono tre set all’australiana Ashleigh Barty per battere in rimonta la transalpina Caroline Garcia per 4-6 6-4 6-1, così come cede il primo parziale la statunitense Sloane Stephens contro la padrona di casa Yafan Wang, poi battuta per 6-2 3-6 6-1. Più comodi invece i successi della romena Simona Halep, che batte la ceca Barbora Strycova per 6-3 6-2, e della boema Karolina Pliskova, che liquida la statunitense Amanda Anisimova con un duplice 6-3. Rimonta vincente per ...

TennisWorldit : Wta Wuhan - Barty, Pliskova, Halep e Svitolina non sbagliano all'esordio - sportface2016 : #WTAWuhan | L'ordine di gioco di mercoledì 25 settembre - sportface2016 : #Tennis, il resoconto e i risultati del secondo turno del #Wta di #Wuhan: ok #Halep e #Svitolina, out #Muguruza -