Tennis | WTA Tashkent 2019 | Jasmine Paolini fuori al primo turno | vince Kristyna Pliskova

(Di martedì 24 settembre 2019) Termina all’avventura di(n.114 del mondo) nel WTA di(Uzbekistan). L’azzurra è stata sconfitta con il punteggio di 6-4 6-4 dalla ceca(n.80 del ranking). Un match nel quale l’azzurra ha pagato dazio al servizio, non trovando la giusta continuità nel proprioe dovendo alzare bandiera bianca dopo 1 ora e 22 minuti di partita. Nelset l’avvio è decisamente negativo per: break in apertura ein fuga. La nostra portacolori, però, non si arrende e strappa il servizio alla rivale, portandosi sul 3-3, aumentando la profondità dei propri colpi., però, ha una resa in battuta deficitaria (64% dei punti con la prima e il 33% con la seconda) che non le consente di gestire il suocome vorrebbe. La ceca non concretizza due palle break nel settimo gioco ma poi centra ...

