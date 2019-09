Tennis | ATP Zhuhai 2019 | risultati di martedì 24 settembre Avanzano Murray | De Minaur e

Tennis - ATP Chengdu 2019 : esordio positivo per Carreno Busta e Verdasco. Avanti anche Lajovic : La pioggia ha condizionato molto la giornata del torneo ATP di Chengdu. Match sospesi, rinviati, ma alla fine si è comunque scesi in campo. Buon esordio per Pablo Carreno Busta, che ha supera in due set il moldavo Radu Albot con il punteggio di 6-3 6-4. Adesso lo spagnolo affronterà il francese Benoit Paire, testa di serie numero tre e reduce dalla sconfitta in semifinale a Metz. Si qualifica per il secondo turno anche Fernando Verdasco. Lo ...

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : Marco Cecchinato rimontato e sconfitto al primo turno da Dzumhur : Prosegue il momento negativo di Marco Cecchinato. L’azzurro esce di scena al primo turno nell’ATP di Tennis a Zhuhai (Cina). Il siciliano è stato sconfitto dal bosniaco Damir Dzumhur (n.93 del mondo) con il punteggio di 5-7 6-4 6-2 in due ore di gioco. Una partita nella quale si sono evidenziati i problemi di tenuta fisica e mentale dell’italiano, calato alla distanza rispetto al rivale. Nel primo set l’equilibrio si ...

Tennis - ATP 250 Zhuhai 2019 : quattro match giocati - avanzano Adrian Mannarino e Albert Ramos-Vinolas : Si sono giocati quest’oggi quattro incontri di primo turno al torneo ATP 250 di Zhuhai, che domani vedrà l’esordio (con ranking protetto) di Andy Murray: lo scozzese affronterà l’americano Tennys Sandgren. Per quel che riguarda la giornata odierna, nessuna sorpresa si è verificata nei due match principali. Lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, unica testa di serie impegnata oggi (è numero 8 del seeding), ha superato per 6-2 6-1 in ...

Tennis - ATP Chengdu 2019 : risultati di lunedì 23 settembre. Garin batte Edmund - avanza Evans : Nella prima giornata del torneo ATP 250 sul cemento cinese di Chengdu, che fa parte del circuito maggiore maschile dal 2016, si sono disputate le prime tre partite del primo turno. Il match teoricamente più equilibrato della giornata era quello tra il cileno Cristian Garin, numero 33 del mondo, e il britannico Kyle Edmund, che lo precede di una sola posizione ed era testa di serie numero 7 del torneo. Ha vinto il sudamericano col netto punteggio ...

Tennis - Ranking ATP (23 settembre) : Djokovic sempre al comando - Berrettini insidia Fognini : Non ci sono cambiamenti nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. Il serbo Novak Djokovic è sempre in vetta alla graduatoria (270esima settimana in carriera e record di Ivan Lendl uguagliato) a precedere lo spagnolo Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer. Il serbo, però, dovrà tener conto dei problemi alla spalla che lo hanno costretto al ritiro nel corso del Major a New York e sui tempi di recupero non ci sono informazioni precise. A seguire il ...

Tennis - ATP 250 Metz 2019 : Jo-Wilfried Tsonga padrone della Mosella - Aljaz Bedene rimontato e battuto in tre set : Jo-Wilfried Tsonga vince per la quarta volta in carriera il torneo ATP 250 di Metz, diventando leader nella classifica dei plurivincitori nella Mosella e staccando il connazionale Gilles Simon, fermo a quota tre. Il trentaquattrenne di Le Mans supera in finale lo sloveno Aljaz Bedene con il punteggio di 6-7(4) 7-6(4) 6-3, conquistando il suo diciottesimo titolo ATP in carriera, il decimo sul territorio della sua Francia, dove ha vinto, oltre che ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : trionfo di Daniil Medvedev davanti al pubblico di casa : Oggi è andata in scena la finale del tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo: sul cemento indoor russo l’ultimo atto è a senso unico ed il numero uno del seeding, il padrone di casa Daniil Medvedev, trionfa davanti al proprio pubblico asfaltando il croato Borna Coric, testa di serie numero 4, che cede nettamente in 70 minuti per 6-3 6-1. Nel primo set, durato quaranta minuti, l’equilibrio dura fino al 2-2, poi nel ...

Tennis - ATP Metz 2019 : salta il derby francese - Aljaz Bedene rovina la festa ai transalpini : Oggi sono andate in scena le semifinali del tabellone principale del torneo ATP 250 di Metz: sul cemento indoor francese salta l’atto conclusivo tutto tra Tennisti di casa. A rovinare i piani ai transalpini ci pensa lo sloveno Aljaz Bedene, che rimonta la testa di serie numero tre, Benoit Paire, che dopo aver vinto la prima partita per 6-4, viene sconfitto per 6-1 6-2. Nella parte bassa del tabellone il derby francese va a Jo-Wilfried ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : la finale sarà tra Daniil Medvedev e Borna Coric : Oggi sono andate in scena le semifinali del tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo, ormai orfano di Tennisti azzurri: sul cemento indoor russo nella sfida della parte alta soffre oltre misura ma arriva all’ultimo atto il numero uno del seeding, il padrone di casa Daniil Medvedev, che riesce a porre fine alla favola del qualificato bielorusso Egor Gerasimov, sconfitto con un duplice 7-5. In finale domani il suo ...

Tennis : Nishikori non sarà a Tokyo e a Shanghai. Grande chance per Berrettini in vista delle ATP Finals : Il giapponese Kei Nishikori, rivale diretto di Matteo Berrettini e Alexander Zverev per le ATP Finals di Londra, ha annunciato tramite la sua app ufficiale che salterà l’ATP 500 di casa, a Tokyo, e il Masters 1000 di Shanghai, a causa di un problema al gomito e braccio destro che si trascina fin dal Roland Garros. Queste le parole del nipponico: “Ho alcune buone notizie e alcune cattive. In questi giorno ho continuato a monitorare il ...

Tennis - ATP 250 San Pietroburgo : Medvedev-Gerasimov e Coric-Sousa le semifinali - Berrettini out : Si sono giocati oggi i quarti di finale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo, che precede il trasferimento verso la stagione che si divide tra Cina e Giappone nelle prossime settimane. Dopo aver eliminato Matteo Berrettini in due set per 7-6(5) 7-6(3), il bielorusso Egor Gerasimov, partito dalle qualificazioni, si troverà di fronte l’uomo che ha sfiorato la vittoria agli US Open, il russo Daniil Medvedev, vincitore del derby con Andrey ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : i risultati del 19 settembre. Avanza Matteo Berrettini - eliminato Salvatore Caruso : Oggi si sono disputati gli ultimi sei incontri validi per gli ottavi del tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo: sul cemento indoor russo erano impegnati due azzurri. Matteo Berrettini Avanza ai quarti entrando virtualmente tra i primi otto della Race to London liquidando l’iberico Roberto Carballes Baena con un perentorio 6-1 6-2, mentre si ferma la corsa di Salvatore Caruso, sconfitto per 6-3 6-4 dal norvegese Casper ...

Tennis - ATP Metz 2019 : i risultati giovedì 19 settembre. Tsonga e Basilashvili ai quarti di finale - cadono Goffin e Sonego : Cinque gli incontri in programma quest’oggi dell’ATP di Tennis a Metz (Francia), validi per gli ottavi di finale. Sul cemento transalpino il derby tra Jo-Wilfried Tsonga (n.61 del ranking) e Pierre-Hugues Herbert (n.55 del mondo) è terminato in favore del primo per 6-3 6-4. Tsonga ha imposto la sua maggior potenza, specie con il dritto, prevalendo nel confronto e qualificandosi ai quarti di finale dove affronterà la testa di serie ...

Tennis - ATP Metz 2019 : Lorenzo Sonego sconfitto negli ottavi di finale da Lucas Pouille. L’azzurro ko in due set : Niente da fare per Lorenzo Sonego (n.51 del ranking) impegnato negli ottavi di finale dell’ATP di Tennis a Metz (Francia). L’azzurro è stato sconfitto dal padrone di casa Lucas Pouille (n.26 del ranking) con il punteggio di 6-1 6-4 in 1 ora e 9 minuti di partita. Ha provato a rimanere aggrappato al match il piemontese, specie nel secondo set, ma poi la maggior completezza Tennistica del transalpino è venuta fuori e ha fatto la ...