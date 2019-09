Temptation Island Vip | Alba Parietti disperata per la Caldonazzo | Amore tossico | di

Temptation Island Vip - pure l'ex moglie disintegra Andrea Ippoliti : "Traditore - i tuoi figli si vergognano" : Mentre su Canale 5 andava in onda il falò di confronto immediato tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, a Temptation Island Vip, l’ex moglie del commerciante 47enne, Daniela Pandini, smascherava sul suo profilo Instagram le menzogne dell'uomo. Durante il falò infatti, Andrea, furioso con Nathalie

Temptation Island Miriana Trevisan dice non conosco Serena Enardu : In un’intervista rilasciata al settimanale”Novella” Miriana Trevisan torna a parlare del suo ex marito Pago, che ha partecipato nel reality “Temptation Island” con la sua fidanzata Serena Enardu,e dichiara: “Non sono riuscita a vedere il programma perché a quell’ora sono molto impegnata”. “Devo però dire che alcuni dichiarazioni di Pago che ho sentito mi sono piaciute molto. Lui è innanzitutto un uomo straordinario, prima di ...

Mila Suarez : "Alex Belli e la Duran a Temptation Island Vip? Stanno insieme per interesse" - : Luana Rosato Mila Suarez ha commentato l'ingresso a Temptation Island Vip di Alex Belli e Delia Duran lanciando pesanti accuse alla coppia: "Inizio a sospettare che tra loro sia tutto finto" Una nuova coppia ha fatto il suo ingresso a Temptation Island Vip: si tratta di Alex Belli e Delia Duran, la cui decisione è stata aspramente criticata dalla ex di lui, Mila Suarez. La modella marocchina, che ha accusato Belli di averla ...

Temptation Island Vip : Nathaly rompe il silenzio dopo l’addio a Andrea : Nathaly Caldonazzo dopo Temptation Island Vip: “Amore puro”. E Andrea? Nella terza puntata di Temptation Island Vip 2019 c’è stato l’attesissimo confronto tra Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo. In questa occasione i due hanno dato vita a un furioso botta e risposta, tanto che Alessia Marcuzzi è stata costretta ad intervenire più volte per sedare gli animi. Comunque sia la coppia è poi scoppiata per volere soprattutto ...

Temptation Island Vip 2019 - Mila Suarez : "Alex Belli e Delia Duran stanno insieme per fare affari" : Mila Suarez, intervistata dal settimanale 'Nuovo Tv', in edicola questa settimana, ha criticato aspramente il comportamento dell'ex fidanzato Alex Belli e della nuova compagna Delia Duran, arruolati, da poco, a Temptation Island Vip. Secondo l'ex gieffina, la coppia sarebbe solamente alla ricerca di visibilità per trarne benefici economici: Prima di partire per Temptation avrebbero dovuto mandarmi duecento rose rosse per ringraziarmi. Quando ...

Amici Celebrities - Camassa su Temptation Island : “Avrei detto no” : Temptation Island Vip, Pamela Camassa ammette: “Avrei rifiutato la proposta di farlo” Si è raccontata con un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTv Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia nonché concorrente di Amici Celebrities, al quale partecipa proprio con lui. E come si legge nel settimanale appena citato, la showgirl, raccontandosi, ha posto l’attenzione anche su ...

Temptation Island Vip - Nathalie Caldonazzo scarica e umilia Andrea : "Fai schifo" - lui perde il controllo : Nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island Vip, in onda su Canale 5 lunedì 23 settembre, Nathalie Caldonazzo ha richiesto il falò di confronto anticipato al compagno Andrea Ippoliti. La Caldonazzo, esasperata dai tanti filmati dove ha visto il suo compagno flirtare in modo spintissimo con la

Temptation Island Vip - entrano Alex Belli e Delia Duran : raptus di Mila Suarez - perde il controllo : Maria De Filippi ha deciso di colmare il vuoto lasciato a Temptation Island Vip dalle coppie che hanno prematuramente abbandonato il format in onda su Canale 5, e lo farà con la coppia Alex Belli e Delia Duran. I due approderanno in Sardegna nel corso della prossima puntata, ma già l'ex del 36enne M

«Temptation Island Vip» - terza puntata e una certezza : si salva solo la musica : Sarà anche un «viaggio nei sentimenti», ma Temptation Island Vip è di sicuro (solo) un viaggio nella musica. Inutile storcere il naso: il reality condotto da Alessia Marcuzzi in onda ogni lunedì su Canale 5 che mette alla prova sei coppie di fidanzati (in questo caso, personaggi più o meno famosi) in un resort di lusso in Sardegna ha un indiscutibile quanto imprevisto punto di forza, che va oltre il voyerismo del programma e che potrebbe ...

Temptation Island Vip - anticipazioni : in arrivo una nuova coppia : Nel quarto appuntamento sbarcheranno sull'isola delle tentazioni, Alex Belli e la fidanzata Delia Duran. La reazione di Mila Suarez

Temptation Island - Nathaly lascia il compagno. La ex moglie lo sbeffeggia - : Serena Granato Nel corso del terzo appuntamento televisivo di Temptation Island vip 2, la ex compagna di Andrea Ippoliti è insorta sui social, scrivendo di essere stata vittima di un tradimento La terza puntata di Temptation Island Vip 2 ha visto indiscussi protagonisti Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, la cui relazione è naufragata in occasione del loro falò di confronto finale. Quest'ultimo, nel corso della trasmissione, aveva ...

Temptation Island Vip - arrivano Alex Belli e Delia : la reazione di Mila Suarez : Cosa pensa Mila Suarez della partecipazione di Alex Belli e Delia Duran a Temptation Island Vip Com’era prevedibile, Mila Suarez ha attaccato Alex Belli e Delia Duran per la loro partecipazione a Temptation Island Vip. I due sono stati chiamati in corsa da Maria De Filippi per sostituire le coppie che hanno lasciato con largo […] L'articolo Temptation Island Vip, arrivano Alex Belli e Delia: la reazione di Mila Suarez proviene da ...