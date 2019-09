Temptation Island Vip 2 | l’ex moglie smaschera Andrea Ippoliti | “Ha tradito anche me | è

Temptation Island Vip - ascolti terza puntata : Alessia Marcuzzi al 19 - 4% : ascolti Temptation Island Vip 2: Alessia Marcuzzi cresce contro Montalbano È andata in onda ieri la terza puntata di Temptation Island Vip 2. Per il viaggio nei sentimenti guidato da Alessia Marcuzzi questi sono stati gli ascolti: 3.034.000 telespettatori e il 19.4% di share, in netta crescita (in share) rispetto alla seconda puntata, andata in onda settimana scorsa. Cosa avrà influito per questa crescita improvvisa? Sicuramente il traino di ...

Replica Temptation Island - il terzo appuntamento online su Mediaset Play e Witty Tv : Ieri sera 23 settembre è andata in onda la terza puntata di Temptation Island Vip. L'appuntamento è stata pieno di sorprendenti colpi scena. I telespettatori hanno potuto assistere al falò di confronto tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Chi si fosse perso la messa in onda, potrà rivedere la Replica collegandosi al sito di Mediaset Play o attraverso il portale di Witty Tv. ...Continua a leggere

Temptation Island Vip - Anticipazioni Quarta Puntata! Arriva Una Nuova Coppia! : La Quarta puntata di Temptation Island Vip sarà ricca di emozioni e colpa di scena, ormai le coppie rimaste sull’isola delle tentazioni sono giunte a metà percorso e sono pronte alla resa dei conti. Una coppia chiederà il falò di confronto immediato mentre una Nuova coppia sbarcherà sull’isola. Ecco cosa vedremo nella prossima puntata di Temptation Island Vip. Le coppie a Temptation Island Vip sono già giunte a metà percorso e nel ...

Temptation Island Vip - salta un’altra coppia. Alessia Marcuzzi non riesce a nasconderlo : Temptation Island Vip , dopo il temporale della terza puntata, sull’isola delle tentazioni rischia di abbattersi un vero ciclone. C’è una coppia infatti che è vicina alla rottura dopo quella avvenuta nella puntata di ieri tra la showgirl Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Per chi non avesse seguito la puntata di ieri di Temptation Island Vip l’attrice ha piantato su due piedi quello che ora è diventato il suo ex compagno. Idee più che chiare ...

Temptation Island Vip - Andrea Ippoliti si scaglia contro Nathaly Caldonazzo e poi offende Alessia Marcuzzi : Scintille tra Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo nel corso della terza puntata di Temptation Island Vip 2. Il falò di confronto richiesto dalla showgirl si è trasformato infatti in un violento litigio, che ha coinvolto anche la conduttrice, Alessia Marcuzzi, intervenuta per cercare di riportare la calma tra i due. “Mi è dispiaciuto interrompere la soap opera di quarta categoria cui hai preso parte”, ha esordito Nathaly Caldonazzo ...

Alex Belli a Temptation Island Vip. Mila Suarez : “Credo sia finto!” : Temptation Island Vip: Mila Suarez commenta l’ingresso di Alex Belli Alex Belli, insieme alla sua compagna Delia Duran, è uno dei nuovi fidanzati di Temptation Island Vip, il programma che mette a dura prova le relazioni dei personaggi del piccolo schermo. La notizia, come prevedibile, non è stata accolta bene da Mila Suarez, ex fidanzata dell’attore, che sulle pagine del settimanale Nuovo Tv non le ha certo mandate a dire. Io ...

Replica Temptation Island Vip - 3^ puntata visibile su La5 e in streaming su MediasetPlay : Prosegue l'appuntamento del lunedì sera con Temptation Island Vip, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi di cui ieri sera è andata in onda la terza delle sei puntate previste di questa edizione. Tanta la 'carne al fuoco' che è stata messa nel corso di questo nuovo appuntamento che anche questa settimana ha letteralmente spopolato sul web e sui social. La terza puntata di questa settimana può essere rivista in Replica streaming sia sul ...

Temptation Island Vip - Pago disperato per Serena : “Sto per crollare” : Temptation Island Vip 2019, bacio tra Serena e Alessandro: la reazione di Pago Il rapporto tra Serena Enardu e Pago sarà messo ancora a dura prova a Temptation Island Vip. La quarta puntata del reality di Canale5 sarà particolarmente dura per il cantante e l’ex tronista. Pago in particolare dovrà assistere ancora alle tenerezze tra la compagna e il single Alessandro, con il quale la Enardu ha intrecciato un rapporto molto stretto. Le ...

Ascolti TV | Lunedì 23 settembre 2019. Montalbano 20.9% - Temptation Island Vip 19.4% : Gli Arancini di Montalbano Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Gli Arancini di Montalbano ha conquistato 4.733.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Canale 5 Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 3.034.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Rai2 Stasera tutto è possibile ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Rambo ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Indovina chi viene ...

Temptation Island Vip 2 : il commento choc della moglie di Andrea Ippoliti : Daniela Pandini su Instgram: "Hai toccato il fondo con quello che abbiamo visto,i nostri figli si vergognano di te"

Temptation Island Vip - anticipazioni 30 settembre : la Pettinelli è in crisi : Tanti ancora i nodi da sciogliere per le coppie di Temptation Island Vip: se Nathaly ha chiuso definitivamente con Andrea, il quale si è attirato l'ira del web per il suo comportamento definito aggressivo, gli altri protagonisti del reality stanno cercando di capire se i dubbi sulle rispettive relazioni amorose sono ormai diventati certezze. La quarta puntata, prevista per il 30 settembre, riserverà numerosi colpi di scena: Anna Pettinelli è ...

Temptation Island Vip 2019/ Pagelle 3a puntata : Nathalie Caldonazzo la più amata : Temptation Island Vip 2019, Pagelle 3a puntata: Nathalie Caldonazzo lascia il falò di confronto e il fidanzato Andrea Ippoliti. Confermato l'arrivo di Alex Belli e Delia Duran.

