Temptation Alba Parietti si scaglia contro il fidanzato di Nathalie Caldonazzo

Temptation Island Vip - Alba Parietti disperata per la Caldonazzo : "Amore tossico - di cosa ho paura" : Nel corso della scorsa puntata di Temptation Island Vip, in onda su Canale 5, Nathalie Caldonazzo, dopo aver chiesto il falò di confronto anticipato, ha lasciato solo sul tronco il fidanzato Andrea Ippoliti e se ne è andata ponendo fine a ciò che lei stessa ha definito uno "schifo". Qualche ora fa A

Temptation Alba Parietti contro il fidanzato di Nathalie Caldonazzo : Il falò di confronto a “Tempation Island Vip” tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti , ha colpito tutti specialmente per i toni utilizzati da Andrea, tanto che Alessia Marcuzzi è dovuta intervenire più volte per farlo calmare. Dopo l’intervento della presunta moglie arriva anche un post fiume di Alba Parietti: «Nathaly ti prego rendilo solo e semplicemente ridicolo come merita e vola via». «Per caso guardo sul 5 e vedo Natalie ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 23 settembre : Gli arancini di Montalbano ingolosiscono più di Temptation Island Vip : Un’altra vittoria per Il commissario Montalbano vince ancora: il celebre personaggio, nato dalla penna di Andrea Camilleri, si aggiudica il prime time di lunedì 23 settembre su Rai1 con la replica dell’episodio “Gli arancini di Montalbano“, visto da 4 milioni 733mila telespettatori pari al 20.86% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island Vip, condotto da Alessia Marcuzzi, ha ...

Il Commissario Montalbano con ‘La gita a Tindari’ sfida la prima di Temptation Island Vip : Nuovo appuntamento con la fiction Il Commissario Montalbano, in onda su Rai1 lunedì 9 settembre alle 21.25, con l’episodio in replica dal titolo La gita a Tindari (andato in onda per la prima volta il 9 maggio 2001) che vede Montalbano indagare su 2 casi forse collegati: la morte del giovane Nenè Sanfilippo e la scomparsa dei coniugi Griffo suoi vicini di casa. Il quinto episodio della fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri si ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 16 settembre : Montalbano batte la seconda puntata di Temptation Island Vip : È ancora Il commissario Montalbano a vincere: il celebre personaggio, nato dalla penna di Andrea Camilleri, chiamato persino in replica a contrastare i programmi di punta di Canale 5, dopo aver battuto l’esordio di Live – non è la d’Urso il 15 settembre, si aggiudica il prime time di lunedì 16 settembre su Rai1 con la riproposizione dell’episodio “Il senso del tatto“, visto da 4 milioni 423mila telespettatori ...

Ascolti tv - Montalbano frena 'Temptation Island Vip' : con Zingaretti Rai1 vince anche in replica : Oltre 4 milioni di telespettatori e il 20% di share per la serie tv ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri. Bene il reality...

Ascolti TV | Lunedì 16 settembre 2019. Montalbano 20.56% - Temptation 17.75%. Stasera Tutto e’ Possibile 6.79%. Parte male Cracco su Rai2. Uomini e Donne 21.73% - Detto Fatto 5.99% : Alessia Marcuzzi Nella serata di ieri, Lunedì 16 settembre 2019, su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il Senso del Tatto in replica ha conquistato 4.423.000 spettatori pari al 20.56% di share. Su Canale 5 – dalle 21.31 alle 0.56 – la seconda puntata di Temptation Island Vip 2 ha raccolto davanti al video 2.959.000 spettatori pari al 17.75% di share (Buonanotte della durata di 3 minuti: 861.000 – 16.92%). Su Rai2 – ...

Rai1 schiera di nuovo Montalbano in replica contro Temptation Island Vip : e pensare che nessuno all’inizio voleva il Commissario : C'è di nuovo Montalbano in replica stasera; Rai1 schiera il suo cavallo di battaglia contro il reality Temptation Island Vip su Canale5, e la rete ammiraglia è sicura di mettere a segno l'ennesimo successo televisivo. Lunedì 16 settembre viene riproposto l'episodio Il senso del tatto, in cui il Commissario si Luca Zingaretti si trova a indagare sulla morte di Enea Silvio Piccolomini, soprannominato Nenè. L'uomo, rimasto cieco a causa di un ...

Montalbano batte tutti (anche il trash). Il commissario in replica supera Temptation Island Vip : Nella giornata dei debutto della nuova stagione televisiva, con le puntate d’esordio di tanti programmi, il trionfatore della prima serata è sempre lui, ‘Il commissario Montalbano’, con la replica dell’episodio ‘La Gita a Tindari’ che conquista su Rai1 4.486.000 spettatori e il 21.27% di share. Su Canale 5, la prima puntata di ‘Temptation Island Vip 2’ ottiene il secondo posto con una media ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 9 settembre : Montalbano in replica batte Temptation Island Vip che sfiora i 3 milioni : La prima sfida nel prime time della nuova stagione televisiva vede vincere a mani basse la replica de Il Commissario Montalbano che su Rai 1 conquista 4.486.000 telespettatori e il 21,3% di share. L’esordio di Temptation Island Vip con Alessia Marcuzzi su Canale 5 invece intercetta 2.949.000 telespettatori e il 18,2% di share. Il docu-reality dei sentimenti fa centro sui giovani: sul target 15-34 anni la share vola al 32.92%, mentre i ...