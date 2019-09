Suits | Patrick Adams ha pubblicato foto inedite con Meghan Markle

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Francesca Galici La serie televisiva di grande successoè terminata dopo nove stagioni. Ha reso celebre, tra gli altri,e uno dei protagonisti ha voluto condividere alcunedal set che vedono protagonista proprio la duchessa del Sussex Anche la nona serie della serie cult “” è giunta a conclusione. Era l'ultima per il capolavoro di Aaron Kosh, che ha definitivamente chiuso i battenti. Una trama avvincente, personaggi perfettamente caratterizzati e una linea narrativa appassionante hanno resoun appuntamento immancabile per milioni di appassionati in tutto il mondo e che ha lanciato definitivamente la carriera come attrice di. Saranno in tutto 10 gli episodi dell'ultima stagione, che in Italia non arriverà prima del 2020. Dopo essere stata trasmessa su Joy e successivamente su Italia1, in Italia la serie è visibile in ...

flamanc24 : Patrick non puoi fare così eh. Mancano ancora 4giorni alla 9x10 e tu pubblici 7post con millemila foto del cast. No… - DRepubblicait : Patrick Adams posta su Instagram foto inedite di Meghan Markle sul set di Suits. Guardatele, perché tra poco le can… - IOdonna : #MeghanMarkle, svelati da Patrick J Adams alcuni scatti inediti sul set di #Suits -