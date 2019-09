Stati Uniti | la riconferma di Trump appesa alle sorti dell’economia che va verso la

Tutti i principali servizi di streaming in Italia e negli Stati Uniti : Questa è indubbiamente l’epoca dello streaming. Il mondo dell’intrattenimento, e in particolar modo quello della televisione e del cinema, sta subendo una vera e propria rivoluzione sotto le spinte di nuovi protagonisti del mercato che ne stanno cambiando il volto. Player come Netflix e Hulu sono partiti dagli Stati Uniti per diffondersi poi in tutto il mondo ed esportare un modello di televisione non lineare on demand, cambiando ...

«The Politician» : Ryan Murphy e il (futuro) Presidente degli Stati Uniti : The PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe PoliticianThe Politician parla di ambizione, e del prendersi ciò che si vuole, ma alcune scene potrebbero disturbare chi soffre di salute mentale instabile. Inizia con questo monito (che è già tutto un programma) la nuova serie di Ryan Murphy, dal 27 settembre su Netflix. Incentrata sul mondo della politica (e non solo), ha come ...

Perché negli Stati Uniti si riparla di impeachment a Donald Trump : Donald Trump e sua moglie Melania, nello sfondo (foto: Zach Gibson/Getty Images) Nel weekend diversi esponenti politici statunitensi sono tornati a invocare l’impeachment nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ovvero la possibilità di metterlo in stato d’accusa ed, eventualmente, porre fine in anticipo al suo mandato. La richiesta era già stata avanzata nei mesi scorsi, al termine delle indagini sul Russiagate, ...

Gli Stati Uniti manderanno qualche centinaia di soldati in Arabia Saudita : E negli Emirati Arabi Uniti: è un mossa difensiva, per proteggere i due alleati dalle aggressioni dell'Iran

Gli scioperi di Ryanair previsti in Regno Uniti a settembre sono Stati cancellati : La compagnia aerea Ryanair ha fatto sapere che gli scioperi che erano stati programmati in Regno Unito per il 21, 23, 25, 27 e 29 settembre sono stati cancellati. Erano stati annunciati a inizio mese dai piloti del sindacato British Airline

Bill de Blasio si è ritirato dalle primarie Democratiche per la presidenza degli Stati Uniti : Il sindaco di New York Bill de Blasio si è ritirato dalle primarie Democratiche per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2020; lo ha annunciato durante un’intervista al canale tv MSNBC. De Blasio si era candidato a maggio ma

Twitter sta testando la funzionalità per nascondere le risposte negli Stati Uniti e in Giappone : La piattaforma del social media Twitter ha annunciato oggi un test della sua controversa opzione per nascondere le risposte nelle conversazioni. In questo test, al momento attivo in USA e Giappone, invece di eliminare per sempre le risposte offensive o indesiderate, la nuova opzione consente agli utenti di nasconderle individualmente sia sull'app che sulla versione desktop. L'articolo Twitter sta testando la funzionalità per nascondere le ...

“Gli ufo esistono - ecco le prove”. La Marina degli Stati Uniti divulga questo video e il mondo rimane senza fiato : Nessuno sa con precisione cosa siano. Ma senza dubbio quegli oggetti c’erano e non erano bufale. Tre Ufo autentici. La Marina Militare degli Stati Uniti non usa mezzi termini: per anni ha analizzato tre filmati realizzati dai alcuni piloti, giungendo alla stessa conclusione: “Non siamo Stati in grado di riconoscere quei velivoli”. Insomma, si tratta di autentici Ufo. Per la precisione, i tre oggetti sono Stati classificati come “fenomeno aereo ...

In Giappone e negli Stati Uniti Twitter permetterà di nascondere le risposte di una conversazione : Twitter introdurrà una nuova funzione che permetterà agli utenti di nascondere le risposte ricevute durante una conversazione: è un ulteriore tentativo di dare maggiore controllo agli iscritti e di contenere il diffondersi dei messaggi d’odio online. Twitter aveva sperimentato la nuova

Gli Stati Uniti spiano i dati che l’Europa esporta oltre l’Atlantico : Troppo poco, troppo tardi: l’organizzazione internazionale per la protezione dei diritti digitali Access Now ha chiesto alla Commissione europea di annullare l’accordo di libero scambio dei dati con gli Stati Uniti. Secondo Access Now, l’amministrazione americana non garantirebbe alle informazioni riguardanti i cittadini europei un’adeguata protezione, esponendoli alle politiche di crescente controllo delle telecomunicazioni e di sorveglianza ...

Greta Thunberg si sta facendo una certa idea degli Stati Uniti : Davanti al Congresso ha spiegato che il cambiamento climatico è accettato ovunque tranne che negli Stati Uniti, e ha chiesto meno lodi e più azione

I cani fanno bene alle malattie cardiovascolari e al diabete : la scoperta dagli Stati Uniti : Uno studio della Mayo Clinic di Rochester, negli Stati Uniti, conferma le già precedenti ricerche scientifiche che hanno parlato dei benefici che comporta avere un cane per la salute del padrone. In base agli studi condotti, infatti, chi ha con sé un amico a quattro zampe ha un sistema cardiovascolare più sano. La ricerca ha posto le sue basi sulla popolazione di Brno, in Repubblica Ceca, prendendo a campione un gruppo addirittura più ampio di ...

Mickey Rourke torna in Italia in esclusiva a Live – Non è la D’Urso «F*ck Donald Trump - sono molto più felice in Europa che negli Stati Uniti» : Mickey Rourke torna in Italia da Barbara D'Urso, finale choc con il dito medio al presidente degli Stati Uniti «F*ck Donald Trump» Dopo l’ospitata da Paolo Bonolis nel 2017, Mickey Rourke è ...

Fed inietta 75 miliardi nel sistema finanziario degli Stati Uniti - è la prima volta in un decennio : La Federal Reserve di New York ha dovuto iniettare 75 miliardi di dollari nel sistema finanziario degli Usa per prevenire una stretta al mercato monetario dopo che un balzo dei tassi sulle operazioni di rifinanziamento a breve termine è volato fino al 10 per cento, il doppio rispetto alla forchetta di politica monetaria compresa fra il 2 e il 2,25 per cento. Lo comunica la banca centrale. Diversi analisti notano che sarebbero alcuni fattori ...