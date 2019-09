Stangata energia | da ottobre bollette luce +2 | 6% e gas +3 | 9%

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 24 settembre 2019) Tariffe in crescita per lae il gas nell'ultimo trimestre dell'anno. Dal primo, comunica l'authority per l', per la famiglia tipo ci sarà un aumento del 2,6% per la bolletta dell'elettricità e del 3,9% per il gas. "Andamento stagionale - spiega l'Autorità - riduzione della produzione di gas olandese, alcune restrizioni all'accesso ai gasdotti di transito europei sono tra i fenomeni che spingono verso l'alto il prezzo del gas, ancora predominante anche nella produzione elettrica. Sempre in materia di produzione elettrica pesano i timori per un possibile calo della produzione francese nei prossimi mesi, a causa dei problemi in alcune centrali nucleari".A questo "si aggiungono le recenti tensioni geopolitiche, legate agli attacchi alle piattaforme petrolifere saudite, che hanno influenzato le quotazioni delle principali commodity energetiche. Sono quindi ...

