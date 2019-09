Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) È finito l’incubo della palleggiatrice della nazionale di pallavolo. La polizia haAngelo Persico, professionista novarese di 53 anni, che, secondo le indagini del commissariato di Busto Arsizio, per mesi ha riempito di messaggi la giovane sui social. L’uomo sperava di instaurare una relazione con la palleggiatrice al punto di minacciarla e pedinarla: seduto sugli spalti seguiva tutti gli allenamenti della Unet Yamamay, club di serie A in cui milita la giocatrice, e aveva acquistato un abbonamento “vip” per seguire la squadra anche in trasferta. Così per l’uomo sono scattate le manette all’aeroporto di Malpensa. Persico era appena sbarcato da un volo proveniente da Olbia, dove si era recato proprio per seguire in trasferta una partita della. La 21 enne atleta della Nazionale, sentita ieri in tarda serata per la sua ultima ...

TutteLeNotizie : Stalking, perseguitava la pallavolista Alessia Orro: arrestato. “La pedinava e la… - Vanganel : RT @fattoquotidiano: Stalking, perseguitava la pallavolista Alessia Orro: arrestato. “La pedinava e la minacciava” - fattoquotidiano : Stalking, perseguitava la pallavolista Alessia Orro: arrestato. “La pedinava e la minacciava” -