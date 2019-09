Sport e sostenibilità | con Ride Green il Giro d’Italia è sempre più sostenibile

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019) Se ad aggiudicarsi la Maglia Rosa sul traguardo di Verona, dopo 21 durissime tappe è stato il sorprendente ecuadoriano Richard Carapaz, non sono più una sorpresa i numeri fatti registrare da, il progetto dilegato alla raccolta differenziata promosso da RCSin collaborazione con la Cooperativa Erica.ha evidenziato, una volta ancora, come la scelta sia stata vincente con 75.758,12 kg di rifiuti recuperati di cui il 92% differenziati e avviati al riciclo, dati che confermano il trend di crescita fatto registrare già nelle prime tre edizioni del progetto. Nella sede di Corepla, consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, tra gli sponsor del progetto, sono stati presentati i risultati ufficiali del2019 e premiate le città di tappa che si sono contraddistinte nell’iniziativa. LA RACCOLTA ...

StefPag82 : RT @SinC_Italia: @SDEurope07 @Pippoevai @ilcalciolagente @markdoidge @MarcoIaria1 @cmdotcom @CriMilitello @contrasti_sport @APSFondazioneTa… - markdoidge : RT @SinC_Italia: @SDEurope07 @Pippoevai @ilcalciolagente @markdoidge @MarcoIaria1 @cmdotcom @CriMilitello @contrasti_sport @APSFondazioneTa… - Pippoevai : RT @SinC_Italia: @SDEurope07 @Pippoevai @ilcalciolagente @markdoidge @MarcoIaria1 @cmdotcom @CriMilitello @contrasti_sport @APSFondazioneTa… -