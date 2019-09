Spazio | FORUM | la nuova missione dell’ESA per contribuire alla conoscenza climatica

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019) Unaeuropea, la(Far-infrared Outgoing Radiation Understanding and Monitoring), fornirà con misurazioni cruciali un aiuto per comprendere i cambiamenti climatici sulla Terra. Le misurazioni ottenute dsonda spaziale miglioreranno l’affidamento nella precisione delle valutazioni di cambiamento climatico, che formano la base per future politiche decisionali.registrerà la radiazione del lontano infrarosso emessa dTerra verso lo– estendendosi oltre le parti dello spettro di infrarosso attualmente misurate. Le misurazioni aiuteranno lo studio del bilancio energetico della Terra – l’equilibrio tra le radiazioni che la Terra riceve principalmente dal sole a lunghezze d’onda corte, e le radiazioni in uscita, che sono una combinazione delle radiazioni riflesse dal Sole e le radiazioni emesse dal sistema Terra, la ...

