Spalletti al Milan? Il nome comincia a circolare nelle redazioni

Fonte : milanworld

(Di martedì 24 settembre 2019) Il derby perso ma soprattutto non giocato, la fatica di Verona, di Brescia e il ko con l’Udinese alimentano un rumors:al. Questa è la voce che inizia a. L’edizione cartacea di Tuttosport lo riporta apertamente, poi Libero, Calciomercato.com e molte altre. Dopo questo filotto di partite negative, poco gioco espresso e la sofferenza per lunghi tratti soprattutto nel derby la panchina di Giampaolo scotta già, ma non si sa ancora fino a che punto potrebbe saltare.in estate rinunciò all’offerta arrivata dai egiziani egiziani dell’Al Ahly rimanendo dunque sotto contratto con l’Inter. Si troverebbe dunque ancora ao e potrebbe cambiare casacca.al? La società ha fiducia in Giampaolo C’è da specificare che sono solamente voci di corridoio che circolano. ...

GoalItalia : Idea Spalletti per il Milan dopo il ko nel derby [?? Tuttosport] - MatteDj23 : @fabbricainter @jeffb84 sì ma non ce lo vedo lo stesso. Alla fine spalletti si è guadagnato un certo status, il mil… - xanaxpertutti : Voi cosa ne pensate di #Spalletti al posto di #Giampaolo? #acmilan #Milan -