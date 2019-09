Spal-Lecce | le parole di Liverani alla vigilia | “Partita importante | ma non dobbiamo

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019) “La differenza tra la gara vinta a Torino e la sconfitta di domenica con il Napoli sta nell’attenzione che ci abbiamo messo a livello tecnico. A Torino abbiamo sofferto ugualmente ma siamo stati bravi da quel punto di vista”. Con questeil tecnico del, Fabio, torna sul ko casalingo contro gli azzurri di Ancelotti. Domani sarà di nuovo campionato e bisogna voltare pagina.analizza qualche difetto attribuito ai suoi, ma che non lo rende particolarmente teso: “Non sono preoccupato per i gol subiti, lo sarei se vedessi la squadra non lavorare e se le reti incassate fossero arrivate a difesa schierata. Sicuramente c’è da lavorare perché non possiamo subire tanto, anche se bisogna considerare che siamo una squadra che cerca di proporre gioco”, ha aggiunto il tecnico dei salentini. “In questo momento del ...

FansCalcio : Lecce, Liverani: “Spal? Dobbiamo seguire il loro modello” - RiCaliendo : Chi suggerisce Petagna dal 1' con Correa e Lozano, chi dice giocherà Lautaro e deve segnare...io opterei per un Cor… - Leccezionaleit : #Liverani: “Lecce, con la Spal senza assilli” -