Spadafora contro il razzismo negli stadi | ' Ora basta'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) Il Ministro dello Sport italiano Vincenzoscende in campo per contrastare il. Dopo i 'buu' indirizzati al calciatore Dalbert, durante la partita Atalanta-Fiorentina, sospesa per tre minuti, il Ministro promette l'adozione di nuove e pesanti sanzionichi commette simili episodi.ha annunciato che adesso tutti dovranno fare la loro parte, prendendosi le proprie responsabilità. Insieme al politico, anche l'allenatore azzuro Roberto Mancini ha espresso profonda indignazione per simili episodi. Per il ct della Nazionale occorre fare il possibile per emarginare tali soggetti, affinché si ponga fine alla vicenda. 'Ora' Il Ministro dello Sport italiano Vincenzoha deciso di intervenire duramente per contrastare il. Dopo l'ennesimo episodio di cori offensivi rivolti verso un giocatore di colore, il Ministro ha annunciato che è arrivato ...

marklotito97 : RT @ArturoP66023286: La Lezzi guida la rivolta M5s contro Di Maio e il Conte-bis: si parla già di urne anticipate - 1Conci : RT @ArturoP66023286: La Lezzi guida la rivolta M5s contro Di Maio e il Conte-bis: si parla già di urne anticipate -