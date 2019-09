Sondaggi elettorali Euromedia | Italia Viva al 5% | il Pd crolla al 17 | 6%

Sondaggi elettorali Swg - Italia Viva esordisce al 5 - 4% - davanti Forza Italia : Sondaggi elettorali Swg, Italia Viva esordisce al 5,4%, davanti Forza Italia Sondaggi elettorali Swg, Italia Viva esordisce al 5,4%, davanti Forza Italia Anche per i Sondaggi elettorali di SWG è giunto il momento di sondare il nuovo partito di Matteo Renzi. E considerando le altre rilevazioni si può dire che all’ex premier è andata bene. Viene infatti data davanti a Forza Italia e comunque più in alto di quanto abbiano rilevato ...

Sondaggi elettorali Tecnè : il divorzio Renzi-Pd? Indebolisce il governo : Sondaggi elettorali Tecnè: il divorzio Renzi-Pd? Indebolisce il governo Per il 54% degli italiani la scelta di Renzi di uscire dal Pd e dare vita ad un suo partito, Indebolisce il governo. A sostenerlo è un Sondaggio Tecnè realizzato tra il 18 e il 19 settembre. Anche una cospicua percentuale di elettori di Pd (47%) e Movimento 5 Stelle (51%) ritiene l’addio di Renzi un problema per l’esecutivo giallo rosso. Sondaggi ...

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 23 settembre 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 23 settembre 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. E lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Ognuno può così verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo di tracciare ...

Sondaggi elettorali - Italia Viva di Renzi sopra il 5% : in calo il Pd - Lega sempre più lontana : Un Sondaggio realizzato da Demopolis evidenzia un dato positivo per Italia Viva: il partito di Matteo Renzi debutta al 5,2%. Ma la sua nascita comporta un calo dei voti per il Partito Democratico: i dem sono ora sempre più lontani dalla Lega. Il partito di Matteo Salvini si attesta al 33% e aumenta il suo vantaggio su tutti gli inseguitori.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Index : governo M5S-PD : gradimento basso : Sondaggi elettorali Index: governo M5S-PD: gradimento basso Torna Piazza Pulita e torna quindi l’appuntamento del giovedì con i Sondaggi di Index Research. Sondaggi elettorali Index: le intenzioni di voto Partiamo dalle intenzioni di voto del 19 settembre. La Lega viene sondata al 33% un punto più in basso rispetto a quanto ottenuto alle europee. L’accordo di governo fa avanzare, ma di poco, Movimento 5 Stelle e Pd. I dem ...

Sondaggi elettorali Izi : tracollo Lega. M5S in forte ascesa : Sondaggi elettorali Izi: tracollo Lega. M5S in forte ascesa L’ultimo Sondaggio elettorale dell’istituto di ricerca IZI mostra un drastico cambio del panorama politico, occorso nel giro di appena un mese. La crisi di governo (prima) e la scissione del Partito Democratico (poi) ha favorito una altissima volatilità nelle intenzioni di voto. E così, per Izi, ci sono state variazioni estremamente importanti per almeno tre dei cinque ...

Sondaggi elettorali - Italia Viva al 4 - 4% : ma l’uscita dal Pd di Renzi non piace agli italiani : Un Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia i consensi del nuovo partito di Matteo Renzi: Italia Viva si attesta al 4,4% dei voti, corrispondenti a circa 1,4 milioni di Italiani. Ma l'operazione di Renzi, con l'uscita dal Pd, non piace agli elettori: né a quelli del Pd né a quelli degli altri partiti.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - Italia Viva di Renzi al 5% : mangia voti al Pd che crolla al 17 - 6% : La nascita di Italia Viva porta via voti al Partito Democratico: nel Sondaggio realizzato da Euromedia Research il partito di Matteo Renzi conquista il 5% dei voti e fa crollare i dem al 17,6% dei consensi, venendo scavalcati anche dal Movimento 5 Stelle. Inoltre, secondo il 55% degli Italiani il partito di Renzi è destinato a fallire.Continua a leggere

Sondaggi elettorali del Termometro - Lega al 36 - 1% : Sondaggi elettorali del Termometro, Lega al 36,1% Torna anche il nostro Sondaggio, per Coffee Break di La7. E anche noi abbiamo sondato la forza del nuovo partito di Renzi, Italia Viva. Che sembra partire piuttosto debole, al 3,6%. come del resto visto anche da EMG. La conseguenza della sua presenza comunque è lo scivolamento del PD al di sotto del 20%, al 19,5% Una percentuale sempre superiore a quella del Movimento 5 Stelle, che ...

Sondaggi elettorali Emg - Renzi parte dal 3 - 4% - giù PD e M5S : Sondaggi elettorali Emg, Renzi parte dal 3,4%, giù PD e M5S Forse Renzi si attendeva un po’ di più, il 3,4% che Emg attribuisce a Italia Viva, il suo nuovo partito, appare un po’ poco forse. Considerando anche la copertura mediatica che sta subendo. Conta probabilmente la bassa popolarità che l’ex premier subisce negli ultimi anni, e le ridotte dimensioni dell’area di centrosinistra cui fa riferimento. In lui ha ...

Sondaggi elettorali Demopolis : addio Renzi - il Pd perde quattro punti : Sondaggi elettorali Demopolis: addio Renzi, il Pd perde quattro punti L’addio di Renzi costa al Pd ben quattro punti percentuali di consenso. A sostenerlo è un Sondaggio dell‘istituto Demopolis per Otto e Mezzo realizzato tra il 18 e il 19 settembre. I dem scivolano quindi al terzo posto nelle intenzioni di voto con il 19,4%. Sondaggi elettorali Demopolis: quanto vale Italia Viva Italia Viva, che ieri ha ufficializzato i ...

Sondaggi elettorali Ixè : gli effetti sul governo della scissione nel Pd : Sondaggi elettorali Ixè: gli effetti sul governo della scissione nel Pd L’addio di Renzi al Pd ha fatto scattare l’allarme rosso a Palazzo Chigi e al Nazareno. Il premier Conte non ha nascosto la sua irritazione per quella che viene definita un’operazione di palazzo. Il segretario dem, Nicola Zingaretti, si è detto dispiaciuto ma ha anche rivelato che l’uscita del senatore fiorentino dal partito “un po’ se ...

Sondaggi elettorali - Italia Viva al 3 - 8% : il partito di Renzi vale un terzo di quello di Conte : Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, vale il 3,8% dei voti: questo è il potenziale elettorale del nuovo movimento secondo quanto stimato da un Sondaggio dell'istituto Ixè. L'addio di Renzi al partito Democratico sembra non portare, quindi, molti consensi al senatore: il suo partito, ad oggi, vale circa un terzo di un eventuale movimento guidato da Giuseppe Conte.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Tecnè : centrodestra unito batte alleanza Pd-M5S : Sondaggi elettorali Tecnè: centrodestra unito batte alleanza Pd-M5S La Lega è tornata a crescere dopo lo stop agostano seguito alla crisi di governo aperta da Matteo Salvini e che ha portato alla nascita dell’esecutivo giallo rosso. A sostenerlo è l’ultimo Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica del 16 settembre. Il ritorno al segno più per il Carroccio sembra ormai un fatto acclarato visto che la crescita è stata segnalata dalla ...