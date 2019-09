Sollevamento pesi | Mondiali 2019 | Rim Jong Sim al primo titolo iridato nei -76 kg

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Katherine Nye conquista tre ori nei -73 kg femminili : Subito nel segno dell’americana Katherine Nye la giornata dei Mondiali di Sollevamento pesi in corso a Pattaya (Thailandia), con l’atleta statunitense capace di aprire nel migliore dei modi lo strappo, vincendo con lo score di 112 kg, nella terza prova, davanti alla nordcoreana Kim Hyo Sim, ferma a 110, mentre il bronzo se lo aggiudica l’altra americana Martha Rogers, con 106. Anche nello slancio si conferma la leadership della ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Armenia in trionfo con Mkrtchyan per un soffio nei -89 kg maschili : Arriva nel corso della sesta giornata di gare la prima medaglia d’oro del Mondiale 2019 di Sollevamento pesi per l’Armenia, con Hakob Mkrtchyan che si è aggiudicato il titolo iridato nei -89 kg maschili al termine di uno degli eventi più equilibrati dell’intera manifestazione fino a questo momento. Il caucasico si è imposto nella graduatoria combinata con una prestazione ben distribuita tra le due parti di gara che gli ha ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Lyu Xiaojun trionfa nei -87 kg maschili - sesto Nino Pizzolato : Prosegue il dominio cinese nei Mondiali di Sollevamento pesi di Pattaya 2019, con Lyu Xiaojun capace di trionfare nei -81 kg maschili, nella specialità dello strappo, alzando correttamente 171 kg al terzo tentativo, dopo aver fallito la prima prova a 165 kg. Seconda piazza al connazionale Li Dayin, con anche lui con 171 kg, effettuati però successivamente, con il podio completato dall’armeno Andranik Karapetyan, con 168 kg. Settimo ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : ori per Corea del Nord e Cina Taipei nei -59 kg femminile - vince Hsing-Chun Kuo : Nuova giornata di gare a Pattaya (Thailandia), dove sono in corso i Mondiali di Sollevamento pesi 2019, con la gara riservata ai -59 kg femminili iniziata nel segno della NordCoreana Hyo Sim Choe, capace di vincere la medaglia d’oro nello strappo, attraverso la progressione di 100 kg, 104 kg e 107 kg, sollevando appena un chilogrammo in più della taiwanese Hsing-Chun Kuo, che paga a caro prezzo un errore nel secondo tentativo. Bronzo alla ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : dominio cinese nei -55kg femminili - vince Liao Qiuyun : Proseguono con un vero e proprio dominio cinese i Mondiali di Sollevamento pesi 2019, con ben sei medaglie su nove conquistate da rappresentanti del Paese asiatico nella categoria dei -55 kg femminili, ad iniziare dalla prova di strappo, dove Zhang Wanqiong alza agevolmente la misura d’ingresso a 96 kg, ripetendosi nella terza prova a 99 kg, e imponendosi davanti alla connazionale Liao Qiuyun, ferma a 98 kg, dopo aver fallito il primo ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Cina dominante nei 67 kg maschili con Chen davanti a Feng - 13° Zanni : Dominio assoluto cinese nella prima finale di giornata a Pattaya (Thailandia) nell’ambito dei Campionati del Mondo 2019 di Sollevamento pesi. Nella categoria -67 kg maschili Chen Lijun si è confermato sul trono iridato per la seconda edizione consecutiva regolando il connazionale Feng Lyudong in rimonta grazie ad un fantastico esercizio di slancio. Chen si è aggiudicato l’oro nella combinata con un totale di 337 kg, frutto di uno ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Li Fabin domina nei -61 kg - Mirco Scarantino 13° nella graduatoria generale : A Pattaya, in Thailandia, ai Mondiali di Sollevamento pesi, si è svolta la finale della categoria di peso olimpica dei -61 kg maschili, che ha visto protagonista il nostro Mirco Scarantino, campione continentale in stagione (11° titolo europeo in carriera) nei -55 kg sulla pedana di Batumi (Georgia). Assente, invece, Davide Ruiu, quinto nella rassegna iridata juniores a Suva (Fiji), per via di un infortunio. Mirco Scarantino CAMPIONE EUROPEO!!! ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Jiang Huihua trionfa tra le 49 kg - battuta Hou per 1 kg! Giorgia Russo solleva 70 kg di strappo : Jiang Huihua si è laureata Campionessa del Mondo nella categoria 49 kg in occasione della rassegna iridata di sollevamento pesi che si sta disputando a Pattaya (Thailandia). La cinese si è imposta con un totale di 212 kg (nuovo record del mondo) e ha sconfitto la connazionale Hou Zhihui per appena un chilogrammo. La 21enne, che nel 2015 aveva trionfato nella 48 kg e che lo scorso anno si dovette accontentare del bronzo ad Ashgabat, ha fatto ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : nei -45 kg femminili successo della turca Saziye Erdogan : A Pattaya, in Thailandia, ai Mondiali di Sollevamento pesi, si è svolta la finale della categoria di peso non olimpica dei -45 kg femminili. Diciotto le atlete in gara undici nel Gruppo A e sette nel Gruppo B, senza azzurre al via: andiamo a scoprire chi ha conquistato nel medaglie iridate nello strappo, nello slancio, e, ovviamente, nel totale. Nel totale successo della turca Saziye Erdogan con 169 kg, che precede la cubana Ludia M. Montero ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : strepitosa nona piazza di Sergio Massidda nei 55kg con Record del Mondo youth : Inizia benissimo, con una super prestazione, il Mondiale di Sollevamento pesi in corso di svolgimento a Pattaya, in Thailandia, per la Nazionale italiana. Esordio eccellente per Sergio Massidda, impegnato nel gruppo B dei 55kg: l’azzurro, Campione del Mondo Juniores e Campione del Mondo youth, ha chiuso la gara in nona posizione. Più che il risultato però a brillare è la performance: per lui infatti è giunto il nuovo Record del Mondo youth ...

Sollevamento pesi - Mondiai 2019 : Om Yun-chol padrone della 55 kg - quinto titolo iridato con record del mondo : Om Yun-chol si conferma una delle grandi icone del Sollevamento pesi internazionale e ha dettato legge ai Mondiali 2019 che sono incominciati oggi a Pattaya (Thailandia). Il nordcoreano ha infatti conquistato il suo quinto titolo iridato nella categoria più leggera: dopo i quattro sigilli nella 55 kg (Wroclaw 2013, Almaty 2014, Houston 2015, Ashgabat 2018), oggi è arrivata l’affermazione nella 56 kg. L’asiatico ha ribadito la sua ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Mirco Scarantino guida il gruppo - grande occasione per Sergio Massidda : Siamo ormai in procinto di vivere un nuovo ed importante appuntamento per quanto riguarda il Sollevamento pesi, con i Mondiali che si svolgeranno in quel di Pattaya (Thailandia) dal 18 al 27 settembre, i quali forniranno anche punti essenziali nel ranking, in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Protagonisti come al solito anche gli atleti italiani, con un contingente composto da nove rappresentanti, che andiamo ad analizzare nel dettaglio uno ...