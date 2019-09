Sintomi della gravidanza | come riconoscere i primi segnali per capire se sei incinta

Colpo della strega : quali sono i Sintomi? Cause - rimedi e cura : Colpo della strega, cos'è e quali sono i sintomi. Ecco le Cause, i rimedi e la cura per combattere il forte dolore alla schiena

I campanelli d’allarme della tiroide : Sintomi e cause di ipotiroidismo - ipertiroidismo e gozzo : La tiroide è una ghiandola presente alla base del collo responsabile di produrre fondamentali ormoni che influenzano molti dei processi che avvengono nel nostro organismo, dall’attività nervosa al metabolismo, dalla circolazione alla digestione: sono sempre più diffusi i disturbi o malattie della tiroide, ed i più comuni sono l’ipotiroidismo, l’ipertiroidismo. Nel primo caso, la tiroide non produce la quantità sufficiente di ...

Tumore della prostata : un preciso alimento riduce il rischio di cancro. Info su Sintomi - cause e cure : Una ricerca, pubblicata sull’International Journal of Cancer e condotta da Shu Zhang, dell’Università Tohoku in Giappone, ha concluso che mangiare regolarmente funghi (almeno 1-2 volte a settimana) potrebbe ridurre il rischio di cancro alla prostata. Lo studio è stato condotto su 36.499 maschi di 40 -79 anni: la popolazione arruolata è stata seguita per una media di oltre 13 anni e nel corso del periodo analizzato circa il 3% dei ...

Sbalzi di temperatura e colpi d’aria nemici della cervicalgia : Sintomi ed errori più comuni - rimedi e cause della cervicale infiammata : Per chi soffre di cervicale, gli Sbalzi di temperatura e i colpi di d’aria sono particolarmente temuti, tra aria condizionata, capelli bagnati e sudore. L’estate e il periodo di transizione con l’autunno è il momento in cui, spesso, i dolori alla cervicale si riaccendono. Mal di testa, dolore al collo, scricchiolii nel torcere il collo, crampi, giramenti di testa, nausea, tendenza a perdere l’equilibrio, tachicardia, disturbi ...

Cervicalgia - un incubo in estate : cause e Sintomi della cervicale infiammata - rimedi ed errori da evitare : Per chi soffre di cervicale, l’estate è un periodo particolarmente temuto, perché il clima afoso è nemico del collo, insieme agli sbalzi di temperatura, l’aria condizionata, i capelli bagnati e il sudore. La stagione calda è il momento in cui, spesso, i dolori alla cervicale si riaccendono. Mal di testa, dolore al collo, scricchiolii nel torcere il collo, crampi, giramenti di testa, nausea, tendenza a perdere l’equilibrio, tachicardia, disturbi ...

“Sintomi di depressione e problemi psicologici” - fatti sbarcare 9 migranti della Open Arms : Nove naufraghi della Open Arms sono stati fatti sbarcare per motivi di salute. I migranti, accompagnati a terra da una motovedetta della Guardia Costiera che li ha portati sul molo Favaloro, saranno visitati dai medici del Poliambulatorio di Lampedusa. Due di loro sono stati ricoverati per accertamenti. Si tratta di un uomo con una aritmia cardiaca e una donna con un deficit visivo. Gli altri 7 sono stati portati, con un pulmino, nell'hotspot. ...

Dioscorea - allevia i Sintomi della menopausa e fa dimagrire : Conosciuta anche come igname selvatico, la Dioscorea è una pianta erbacea perenne che può rivelarsi un valido aiuto nel contrasto ai sintomi della menopausa. Come vedremo tra poco, rappresenta anche un ausilio per il controllo del peso. Per quanto riguarda i benefici legati ai sintomi della menopausa, ricordiamo che sono dovuti soprattutto alla presenza di diosgenina. Questa sostanza fa parte della famiglia delle saponine e si contraddistingue ...

Diabete - cause e Sintomi della glicemia alta : come abbassarla? Quando diventa pericolosa? Cosa fare subito - cosa mangiare e gli errori più comuni : La glicemia alta, o iperglicemia, è un termine medico utilizzato per definire la presenza di elevati livelli di zucchero (glucosio) nel sangue rispetto ai valori normali, compresi tra i 70 e i 100 milligrammi/decilitro dopo 8 ore di digiuno. L’iperglicemia è una condizione comune nelle persone con Diabete e può, occasionalmente, essere presente anche in persone non diabetiche che hanno avuto un ictus o da un attacco cardiaco. Diabete, ...

Debolezza e crampi in estate? Cause e Sintomi della carenza di magnesio e potassio - cosa provoca e cosa mangiare : Soprattutto in estate, a causa del caldo, quando avvertiamo Debolezza, crampi o altri sintomi, tendiamo a pensare si tratti di una possibile carenza di magnesio e potassio: nonostante molti segnali non siano univoci, è importante riconoscere determinati segnali d’allarme che possono fornire indizi sulla nostra salute e allo stesso tempo ci consentono di correre ai ripari per non incorrere in conseguenze negative per il nostro organismo. ...