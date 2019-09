Siena | 13enne passa troppo tempo al cellulare | la madre la picchia e lei le distrugge il

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Lavinia Greci È accaduto a, dove una donna è stata denunciata per maltrattamenti. Per sfuggire alle botte della mamma (ripetute) l'adolescente è scappata di casa Avrebbetocon ilin mano, forse a giocare o a chattare con amici e coetanei, anziché occuparsi dello studio e dei suoi compiti. Per questa ragione lal'ha presa a schiaffi e la figlia, un'adolescente di 13 anni, per ritorsione ha deciso di danneggiare il bagno dell'appartamento in cui la donna (separata) vive con il nuovo compagno. Ma anche alla vista dei mobili rovinati, laè andata su tutte le furie e ha sfogato la sua irando, ancora, la ragazzina. È accaduto a, dove la ragazzina è poi scappata di casa e si è rifugiata in un bar, la cui titolare, a quel punto, ha chiamato i carabinieri della stazione della città toscana. L'adolescente è stata ascoltata ...

