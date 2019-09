Sicilia | Musumeci | ' abbiamo bisogno di piano anticiclico'

Sicilia : Musumeci - 'pronto a incontrare amministratori isola' : Palermo, 23 set. (AdnKronos) - "Accolgo volentieri la richiesta di un gruppo di amministratori dell’Isola di incontrarmi per affrontare alcuni temi legati essenzialmente alla finanza locale. Sarà anche l’occasione per fare chiarezza sull’anomala gestione dei bilanci regionali nell’ultimo trentennio

Sicilia : Musumeci - ‘pronto a incontrare amministratori isola’ : Palermo, 23 set. (AdnKronos) – “Accolgo volentieri la richiesta di un gruppo di amministratori dell’Isola di incontrarmi per affrontare alcuni temi legati essenzialmente alla finanza locale. Sarà anche l’occasione per fare chiarezza sull’anomala gestione dei bilanci regionali nell’ultimo trentennio e per concordare le priorità dei sindaci da portare al Tavolo del governo centrale”. Così il ...

Sicilia : tutela del territorio - dal governo Musumeci altri 174 milioni euro per i comuni : Palermo, 22 set. (AdnKronos) - altri 174 milioni di euro a favore dei comuni dell’Isola per la tutela del territorio Siciliano. Lo ha deciso il governo Musumeci che ha approvato la rimodulazione delle risorse del "Patto per il Sud - Fondo di sviluppo e coesione", elaborata dall'Ufficio contro il dis

Sicilia : Lupo - 2Musumeci finanzia borghi ‘fascisti'” (2) : (AdnKronos) – Il Pd ha chiesto di provvedere “in tempi rapidi” alla nomina dell’assessore per i Beni culturali, di “rideterminare la scelta annunciata e l’iter amministrativo eventualmente avviato sui borghi selezionati” e di “predisporre un piano di valorizzazione secondo i criteri della pianificazione strategica territoriale che abbracci il complesso numero dei borghi rurali e ne ...

Sicilia : Lupo - 2Musumeci finanzia borghi ‘fascisti'” : Palermo, 20 set. (AdnKronos) – “Il governo regionale ha annunciato di avere stanziato circa 14 milioni di euro per riqualificare e valorizzare tre borghi rurali costruiti negli anni Quaranta su incarico del governo fascista. Una decisione che è da attribuire all’assessore ad interim ai Beni culturali, ossia lo stesso presidente della Regione Nello Musumeci”. Così il capogruppo del Pd all’Ars Giuseppe Lupo che ...

Sicilia : Udc - ‘su conti duro lavoro governo Musumeci - coalizione serri i ranghi’ : Palermo, 18 set. (AdnKronos) – “Sui conti pubblici regionali il governo Musumeci sta facendo un duro lavoro rimediando agli errori ed al malgoverno del passato. Oggi, in maniera trasparente, il governatore ha affrontato il tema del disavanzo ponendo l’accento sull’obbligo di non fare ulteriori spese fino al giudizio di parifica della Corte dei conti. Quanti tra le opposizioni, con una strana amnesia, continuano a ...

Sicilia : Musumeci - ‘azione governo 2015 ha causato danno infernale’ : Palermo, 18 set. (AdnKronos) – “Nel 2015 la Regione avrebbe dovuto cancellare tutte le entrate e le spese iscritte al bilancio solo sulla carta e spalmare su trenta anni il disavanzo. Questo è accaduto solo in minima parte e questa omissione ha fatto sì che tutti i residui cancellati non potranno più essere spalmati nei prossimi tre decenni. Un danno infernale”. Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ...

"C'e' una gestione sana della finanza della Regione che ha mostrato una inversione di tendenza rispetto agli ultimi esercizi. Tre agenzie di rating - Standard and Poor's, Fitch e Moody's - hanno attestato la regolarità della gestione finanziaria del governo Musumeci":

"All'Ars ho una maggioranza? Ne prendo atto perché da quando sono stato eletto non me ne sono accorto". Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci durante una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans.