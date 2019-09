Sicilia | Armao | ' Le critiche dell' Ars al Governo? C' è chi parla e c' è chi scrive'

(Di martedì 24 settembre 2019) Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "C'è chie c'è chi...". Il vicepresidentea Regionena, Gaetano, assessore regionale al Bilancio, si limita a rispondere con una battuta all'intervento in aula del Presidente'Assemblea regionalena Gianfranco Miccichè che oggi

Dalla Rete Google News

Giornale di Sicilia

"Non può più essere rinviato un Piano straordinario, anzi uno Straordinario impegno dello Stato per la Sicilia, senza il quale c'è il baratro. Non ci stiamo ad ...