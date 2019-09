Si lancia nel vuoto dall' ottavo piano con la bimba di 2 anni | le avevano tolto altri 2

Caporalato - NoCap lancia la prima filiera etica per assumere le vittime con contratti regolari : “Grande distribuzione nel rispetto della legge” : I primi cento ragazzi sono pronti a cominciare a lavorare. Potranno utilizzare attrezzature che rispettino tutti i canoni di sicurezza, avere un contratto regolare secondo le disposizioni provinciali, con orari di lavoro definiti e pause previste per legge, oltre a un alloggio in strutture che abbiano tutti gli standard di idoneità e al servizio di trasporto abitazione-lavoro, sostitutivo dei “furgoni-killer”. Si tratta della prima ...

Mario Draghi lancia l'allarme sul rallentamento della crescita economica nell'Eurozona : Sebbene fosse stato da tempo anticipato, il progressivo e inarrestabile rallentamento della crescita economica nell'Eurozona ha allertato ulteriormente il presidente uscente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Nel corso della sua ultima audizione davanti al Parlamento europeo, Draghi ha affermato che "Il Pil è ora previsto a 1,1% nel 2019, meno 0,6 punti dalle proiezioni di dicembre 2018, a 1,2% nel 2020, meno 0,5 punti da dicembre". ...

Alitalia : Patuanelli - ‘non ci accontentiamo di salvarla ma vogliamo rilanciarla’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Non ci accontentiamo di salvare Alitalia ma vogliamo rilanciare la compagnia di bandiera. Voglio essere l’ultimo ministero dello Sviluppo economico che si occupa di Alitalia”. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli a margine della 37 esima edizione di del Cersaie.Il settore del trasporto aereo, rileva il ministro, “è un settore che da anni è in ...

Nelle Commissioni parlamentari il gruppo di Matteo Renzi è già ago della bilancia : Trattandosi di una scissione di Palazzo, il suo primo impatto sarà sugli equilibri parlamentari. Per quanto Matteo Renzi abbia assicurato il suo sostegno al Governo Conte II, la nascita di un nuovo gruppo o componente parlamentare tanto alla Camera quanto al Senato inciderà sulla forza contrattuale tra i partiti di maggioranza. E lo si vedrà già Nelle Commissioni parlamentari dove molti Renziani sono in posizioni ...

lancia il figlio nella scarpata. Poi lo finisce con un bastone : Ha scaraventato il figlioletto di quattro mesi in un dirupo per poi raggiungerlo e finirlo a bastonate. L'omicidio è avvenuto domenica notte lungo la strada statale Telesina al km 44, nei pressi di Solopaca, nel Beneventano, proprio di fronte a un distributore di carburanti. L'assassina è una donna di 34 anni, sordomuta, originaria di Campolattaro, ma residente a Quadrelle, in provincia di Avellino, che dovrà rispondere di omicidio ...

Lodi - il bimbo caduto dal balcone. Angel : l’ho visto precipitare e mi sono lanciato nel vuoto per salvarlo : La testimonianza del ventenne che si è tuffato dal tetto di un furgone per prendere al volo il piccolo di 4 anni che ha riportato contusioni ma niente di grave. Curato al pronto soccorso anche l’«eroe» per caso

Tartaruga marina salvata dai medici. Aveva una lancia conficcata nel corpo : Andrea Pegoraro L'esemplare in via d'estinzione era stato trovato il 7 settembre in Florida. L'attrezzo era lungo poco meno di un metro Aveva una lunga lancia conficcata nel corpo ma i medici sono riusciti a toglierla grazie a un intervento chirurgico. Così una Tartaruga marina verde è stata salvata dal Turtle Hospital di Marathon in Florida. Come riportato dalla Stampa, la testuggine era stata scoperta il 7 settembre con una lancia ...

Meghan Markle diventa stilista e lancia la sua linea di abiti per aiutare le donne nel mondo del lavoro : Attivista, direttrice di riviste e da oggi anche stilista: Meghan Markle ha appena lanciato la sua collezione di abiti in collaborazione con l’associazione Smart Works, che aiuta le donne in difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro. Cinque capi essenziali a prezzi democratici – almeno, così dicono – che la stessa Meghan ha indossato per il debutto ufficiale della linea. Ieri la Duchessa del Sussex è ufficialmente tornata ‘al lavoro’ dal ...