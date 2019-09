Sì del Pd al taglio dei parlamentari | la legge elettorale può attendere

Di Maio : “Obiettivo il taglio delle tasse” : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Fermi tutti. Noi abbiamo come obiettivo quello di abbassare le tasse, non di aumentarle. E secondo me è totalmente sbagliato scatenare un dibattito ogni giorno per parlare di nuovi balzelli. Un governo che pensa ai cittadini lavora per bloccare l’aumento dell’Iva, che avrebbe comportato una spesa di più di 500 euro a famiglia, l’anno prossimo. Ed è questo governo che noi sosteniamo. Un ...

Di Maio : “Obiettivo il taglio delle tasse” : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Fermi tutti. Noi abbiamo come obiettivo quello di abbassare le tasse, non di aumentarle. E secondo me è totalmente sbagliato scatenare un dibattito ogni giorno per parlare di nuovi balzelli. Un governo che pensa ai cittadini lavora per bloccare l’aumento dell’Iva, che avrebbe comportato una spesa di più di 500 euro a famiglia, l’anno prossimo. Ed è questo governo che noi ...

Taglio del cuneo fiscale in busta paga : ?le due ipotesi sul tavolo : Un Taglio del cuneo fiscale, sotto forma di credito d’imposta, che assorba il bonus Renzi da 80 euro, per far entrare nelle disponibilità dei lavoratori fino a 1.500 euro in un’unica mensilità, a luglio. Oppure un Taglio secco dei contributi a carico dei lavoratori, sempre con l’identico obiettivo di far crescere le buste paga e rilanciare i consumi

Di Maio chiede il taglio dei parlamentari "per rafforzare la fiducia del governo" : "Il taglio dei parlamentari sarà una grande prova per rafforzare la fiducia su cui si basa il governo. Non credo che ci saranno frizioni". Luigi Di Maio, ad Assisi per partecipare al 'Cortile di Francesco', ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano se la fiducia riposta nel Pd dipenda dall'approvazione della riforma del taglio dei parlamentari. "Dimostreremo un'altra volta che questo governo è nato contro le poltrone - ha ripetuto il ...

Il viceministro Misiani ad Affari "Taglio del cuneo già da gennaio" : "Nel 2020 avvieremo la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, con l’obiettivo di aumentare il netto in busta paga. I dettagli tecnici sono ancora oggetto di discussione ma questo è un obiettivo prioritario, come indica chiaramente il... Segui su Affaritaliani.it

Di Maio : «Fidarsi del Pd? Prova sarà taglio parlamentari». La replica dem : «Si farà ma no ultimatum» : Fidarsi o non fidarsi del Pd? Sulla questione che ha infiammato i Cinquestelle nelle ultime ore di pronuncia anche Luigi Di Maio. «Qualcuno dice: "non vi fidate del Pd, attenti". Io...

Di Maio : «Fidarsi del Pd? Prova sarà taglio parlamentari» : Fidarsi o non fidarsi del Pd? Sulla questione che ha infiammato i Cinquestelle nelle ultime ore di pronuncia anche Luigi Di Maio. «Qualcuno dice: "non vi fidate del Pd, attenti". Io...

Di Maio : «Fidarsi del Pd? Prova sarà taglio parlamentari». La replica dei dem : «Ok ma no ultimatum sui tempi» : Fidarsi o non fidarsi del Pd? Sulla questione che ha infiammato i Cinquestelle nelle ultime ore di pronuncia anche Luigi Di Maio. «Qualcuno dice: "non vi fidate del Pd, attenti". Io...

Di Maio : «Fidarsi del Pd? Prova sarà taglio parlamentari» : Fidarsi o non fidarsi del Pd? Sulla questione che ha infiammato i Cinquestelle nelle ultime ore. «Qualcuno dice: "non vi fidate del Pd", attenti«. Io dico a tutti: la fiducia si...

Manovra - ?si parte con il taglio delle tasse sul lavoro : Già nella prossima Manovra si avrà un primo assaggio della riduzione della pressione fiscale con il taglio delle tasse sul lavoro. Ma l’intervento pieno si svilupperà in una «ottica triennale», perché gli spazi di Manovra sul 2020 sono parecchio limitati

Taglio del nastro per il Salone Nautico di Genova : Genova, 19 set. (AdnKronos) – Con la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera sulla terrazza del padiglione Blu della Fiera di Genova si è aperta questa mattina la 59esima edizione del Salone Nautico, che durerà fino al prossimo 24 settembre. Con 986 espositori e oltre 1000 imbarcazioni esposte la kermesse ha aperto i battenti alla presenza del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli, dei rappresentanti ...

Conte incontra i sindacati e disegna la manovra : “La priorità è il taglio delle tasse” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, con l'obiettivo di fare il punto sulla prossima legge di Bilancio con i sindacati. Le priorità, per la manovra, secondo il governo sono l'alleggerimento della pressione fiscale (a partire dalle tasse sul lavoro), il verde e il Sud.Continua a leggere

Conte vede i sindacati. «Taglio delle tasse sul lavoro e conti in ordine» : «L'ascolto delle parti sociali è un metodo di lavoro che ho adottato sin dall'inizio e che intendo proseguire», assicura il presidente del Consiglio. «Il nostro obiettivo è quello di remare insieme per il bene del Paese».

Conte ha detto che le priorità sono il taglio delle tasse e i conti in ordine : "Il nostro obiettivo è quello di remare insieme per il bene del Paese. Temi come l'alleggerimento della pressione fiscale a partire dalla riduzione delle tasse sul lavoro, una nuova agenda di investimenti "verdi", e un piano strutturale di interventi per il Mezzogiorno sono priorità che siamo determinati a mettere al centro della prossima manovra economica. Abbiamo un quadro di finanza pubblica che ci impegna con vincoli ben precisi". ...