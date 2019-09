Sì al Patto europeo sui migranti | ecco cosa potrebbe cambiare

Fonte : vanityfair

(Di martedì 24 settembre 2019) Chi arriva in Italia arriva in Europa. È una forma di redistribuzione preventiva e automatica deiquella proposta nel verticea Malta. Questa formula dovrebbel’approccio dell’Ue nella gestione dei flussi migratori. Dovrebbe perché l’applicazione pratica è da vedersi e resta da capire se tutti o solo parte dei paesi dell’Unione la accetterà. La richiesta è stata dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Insieme a Malta, Francia e Germania la proposta è stata messa a punto e condivisa con la Finlandia, presidente di turno dell’Unione. Almeno 10 paesi sarebbero pronti a firmare secondo i calcoli fatti a La Valletta. Ci sarebbero Portogallo, Irlanda, Lussemburgo, Grecia e Spagna. Il mancato consenso ridurrebbe i contributi economici nei confronti dei paesi che non aderiscono. Non sarà un consenso caso per caso, come negli ultimi mesi, dopo la direttiva del ...

