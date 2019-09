Shooter | da stasera sul canale 20 arriva la serie tv con Ryan Phillippe

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 25 settembre 2019), da mercoledì 25 settembre debutta in chiaro su 20 laaction condi USA Network e Netflix. Da, mercoledì 25 settembre, su 20 debutta la, un action prodotto da USA Network e già distribuito in Italia su Netflix. Laha tre stagioni per un totale di 31 episodi, ma è stata cancellata senza preavviso dalamericano. Il titolo vede protagonistanel ruolo di Bob Lee Swagger, un ex-cecchino delle forze speciali dei Marine, che vive in esilio, ma sarà pronto a tornare in azione dopo aver appreso di un complotto per uccidere il Presidente. L’appuntamento è sul20 (anche in HD) con due episodi a settimana ogni mercoledì., la trama Swagger – già elemento di punta del Force Recon Marine (United States Marine Corps Force Reconnaissance), del MARSOC (United States Marine Corps Forces Special ...