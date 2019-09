Serie A | la Roma cerca conferme con l’Atalanta | live su Sky

La Virtus Roma torna a calcare il palco della Serie A : domani esordio a Bologna : Roma – È finalmente arrivato il momento dell’esordio ufficiale in serie A per la Virtus Roma che torna a calcare il massimo palcoscenico del basket italiano dopo quattro stagioni. esordio affascinante e allo stesso tempo molto difficile per gli uomini di coach Bucchi, che domani alle 20:30 si confronteranno sul parquet del PalaDozza di Bologna contro la Virtus Segafredo grande protagonista del mercato estivo con acquisti del calibro di ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Fortitudo Bologna - Virtus Roma e Treviso - il tris nobile dei grandi ritorni : Fortitudo Bologna, Virtus Roma, Treviso. C’è stato un periodo nella storia del Basket italiano, tra il 2003 e il 2006, in cui erano queste tre le formazioni più in vista, in genere assieme a una quarta, che poteva essere Siena, Milano o Napoli. Tutte hanno vissuto anni difficili, ma pochi mesi fa, nel breve volgere di nemmeno tre mesi, si sono tutte riappropriate del palcoscenico che meritano: la Serie A. 31 marzo 2019. Con la vittoria per ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : assenze per Verona e Roma - supplemento di indagini sui cori contro Dalbert : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 settembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA KUMBULLA Marash (Hellas Verona): doppia ammonizione per comporta-mento scorretto nei confronti di un ...

Serie A - Napoli e Roma vincono in trasferta - primo Brindisi Samp - Toro ko : Serie A: vittorie in trasferte e punti pesanti per Napoli e Roma, successo casalingo per la Sampdoria che batte il Toro e lascia quota 0.

Serie A - Llorente lancia il Napoli : 4-1 al Lecce. Dzeko all’ultimo respiro e la Roma passa a Bologna. La Sampdoria manda k.o. il Torino : È il pomeriggio degli attaccanti di peso in Serie A. I match delle 15 vengono segnati dai centravanti che trascinano Napoli, Roma e Sampdoria. La squadra di Carlo Ancelotti sbanca Lecce grazie a una doppietta di Fernando Llorente, a segno per la prima volta nel campionato italiano. I giallorossi, invece, piegano il Bologna nel recupero grazie a un colpo di testa di Edin Dzeko. Anche a Genova la decide una punta: è Manolo Gabbiadini che rialza la ...

Serie A calcio - risultati e classifica quarta giornata. Napoli schiacciasassi contro il Lecce - vincono anche Sassuolo - Roma e Sampdoria : quarta giornata di gare nella Serie A di calcio 2019 con una domenica di grande spettacolo, ad iniziare dal lunch match del Mapei Stadium, in cui il Sassuolo riesce ad avere la meglio sulla SPAL per 3-0, al termine di una partita giocata splendidamente, grazie alla doppietta di Ciccio Caputo nel primo tempo, condita dalla rete di Alfred Duncan in apertura di ripresa. Passando alle gare delle 15, prosegue la marcia del Napoli, che ha superato il ...

Risultati Serie A – Roma all’ultimo respiro sul Bologna - poker del Napoli a Lecce : primo sorriso per la Samp : Gabbiadini regala la prima vittoria a Di Francesco, Dzeko salva la Roma a Bologna allo scadere. Llorente show a Lecce, il Napoli non si ferma Pomeriggio ricco di emozioni in Serie A, con Roma e Napoli impegnate in trasferte complicate contro Bologna e Lecce. Equilibrata anche la sfida del Ferraris tra Sampdoria e Torino, con i blucerchiati reduci da un inizio di stagione davvero complicato. Donato Fasano/LaPresse La rete di Manolo ...

Allerta Meteo - forte maltempo anche sulla Serie A : forti piogge a Roma - Lazio-Parma a rischio : Il maltempo che sta colpendo l’Italia si abbatterà oggi anche sulla 4ª giornata della Serie A. Su tutti gli stadi, eccezion fatta per Lecce dove alle 15:00 si giocherà Lecce-Napoli sotto il sole, avremo Meteo avverso con fresco, cielo molto nuvoloso o coperto, pioggia un po’ ovunque a tratti intensa. L’unica partita a rischio è Lazio-Parma, il posticipo delle 20:45 in programma allo stadio Olimpico di Roma. Su Roma sta piovendo ...

